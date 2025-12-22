【特別寄稿】芥川賞作家・松永K三蔵、芥川龍之介が登った槍ヶ岳に登る『山と溪谷』2026年1月号

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、登山情報誌『山と溪谷』1月号（2025年12月15日発売）を刊行しました。特集は「美しき日本百名山」です。

深田久弥が1964年に選定した日本百名山は目標であり、登山レベルを測るバロメーターであり、コミュニケーションツールでもあるという、いまや登山者に欠かせぬリストとして輝いています。

なかでも北アルプスの槍ヶ岳は、その屹立する姿から、すべての登山者の憧れの頂きといって過言ではありません。

その槍ヶ岳に芥川龍之介が登ったことがあることを、みなさんはご存知でしょうか。

文学青年然とした写真を見慣れていると、とても3000m峰に登る姿など想像できないかもしれませんが、実は10代のころに登頂しています。そして、「槍ヶ岳に登つた記」という原稿を残しています。

西穂高岳からの槍ヶ岳（渡辺幸雄＝写真）

■芥川賞受賞作家・松永K三蔵さんによる特別紀行を掲載！

『山と溪谷1月号』では、『バリ山行』で芥川賞を受賞した松永K三蔵さんに寄稿いただきました！

2025年夏に仲間と槍ヶ岳に登った様子を写真とともにお楽しみください。

芥川龍之介さんへのメッセージも記されています。

槍ヶ岳グリーンバンドに到達（写真＝松永K三蔵）

■商品情報

書名：山と溪谷 2026年1月号

発売日：2025年12月15日

定価：1,650円(本体1,500円+税10％)

仕様：A4変形判、194ページ

別冊付録1：日本百名山地図帳2026

別冊付録2：山の便利帳2026

https://www.yamakei.co.jp/products/2825901614.html

