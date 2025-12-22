特別講演は北アルプス薬師沢小屋支配人を務めるイラストレーター・やまとけいこさんが登壇。2025年度 日本山岳遺産サミットを2026年2月14日（土）に開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）と、同社が2010年に設立した日本山岳遺産基金では、来る2026年2月14日（土）に「2025年度 日本山岳遺産サミット」を開催いたします。



第1部では、当基金の一年間の活動を紹介するともに、2025年度の「日本山岳遺産」認定地および認定団体を発表します。認定団体の代表者に登壇の上、活動内容や課題について説明をいただきます。また、2024年度認定団体の代表者に今年度の活動報告などを行ってもらいます。



第2部では、北アルプス薬師沢小屋支配人でイラストレーターのやまとけいこさんをお招きし、「黒部源流山小屋暮らし」をテーマとした特別講演を行います。薬師沢小屋での生活や山小屋の役割、登山道整備などについてお話をいただきます。当日は書籍販売やサイン会も予定しています。


なお、書籍の売上の一部は日本山岳遺産基金への寄付として活用させていただきます。








■2025年度 日本山岳遺産サミット　開催概要


日時：


2026年2月14日（土）13：30～16：00（開場13：00）



会場：


インプレスグループ セミナールーム


東京都千代田区神田神保町1-105


神保町三井ビルディング23階　（地下鉄・神保町駅A9出口徒歩1分）



内容：


第1部


2025年度 日本山岳遺産基金の活動報告


2025年度 日本山岳遺産認定地・認定団体発表


・雄鉾岳／八雲ワンダーフォーゲル


2024年度 日本山岳遺産認定地・認定団体活動報告



第2部


特別講演「黒部源流山小屋暮らし」


イラストレーター、薬師沢小屋支配人・やまとけいこさん



参加費：


500円


※参加費は日本山岳遺産基金への寄付としてお預かりし、同基金の助成や啓発活動などに活用させていただきます。



定員：


70名　


※会場の都合で事前の申し込みが必要です


※未就学児の入場はご遠慮ください



参加申込方法：


日本山岳遺産基金のウェブサイトからお申し込みください


https://sangakuisan.yamakei.co.jp/2025/12/post-121.html



申込締切：


2026年2月8日（日）


※定員に達した場合、締め切り前でも受付を終了させていただきます。



お問い合わせ：


日本山岳遺産基金事務局　kikin_info@yamakei.co.jp



主催：


株式会社山と溪谷社・日本山岳遺産基金



■特別講演 演者プロフィール







やまとけいこ


山と旅のイラストレーター。1974年、愛知県生まれ。武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。高校生のときにはじめて北アルプスに登り、山に魅了される。現在、薬師沢小屋支配人。著書に『ヤマケイ文庫 黒部源流山小屋暮らし』『黒部源流山小屋料理人』（ともに山と溪谷社）がある。2026年2月に新刊『黒部源流にて　山の青春画帖』（『蝸牛登山画帖』を改題してヤマケイ文庫化）を刊行予定。







【日本山岳遺産基金】　https://sangakuisan.yamakei.co.jp/


日本の山々がもつ豊かな自然・文化を次世代に継承していくために、2010年に株式会社山と溪谷社と株式会社インプレスホールディングスが設立した基金。「次世代育成」「山岳環境保全」「安全登山啓発」の3つをテーマに活動を展開しています。



【山と溪谷社】　https://www.yamakei.co.jp/


1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。


さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。



【インプレスグループ】　https://www.impressholdings.com/


株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。



【本件に関するお問合せ先】


日本山岳遺産基金事務局　担当：永田


〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング（山と溪谷社　内）


E-mail: kikin_info@yamakei.co.jp


https://sangakuisan.yamakei.co.jp/


https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7066-781882b4fdb00c42022e936751f56a66.pdf