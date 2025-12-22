マッチングアプリ「タップル」、2025年12月22日より年末年始キャンペーンを実施！

株式会社タップル

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は運営するマッチングアプリ「タップル」において、「幸せ退会者」数が累計100万人を突破したこと※を記念し、2025年12月22日(月)より「年末年始キャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

※ 退会時アンケートで「タップルで恋人ができた」と選択した会員の累計（集計期間：2017年4月～2025年10月末）

「タップル」で恋人ができた「幸せ退会者」が累計100万人突破

「タップル」では、退会時アンケートで「タップルで恋人ができた」と選択いただいた方を「幸せ退会者」と呼んでいます。2017年4月から2025年10月末までの幸せ退会者は累計で100万人を突破し、数多くの方より「タップル」を通してありのままの自分でいられるパートナーに出会えたという喜びの声が届いております。

「恋愛総量の最大化」をパーパスに掲げている当社として、このような大勢の方の恋活・婚活に貢献できていることを大変光栄に思います。

「年末年始キャンペーン」について

「タップル」では「幸せ退会者数」累計100万組突破を記念し、12月22日(月)より3つの豪華キャンペーンを実施いたします。年末年始はお休みの方も多く、たくさんの方が「タップル」を利用し始める時期です。より多くの方の出会いを後押しさせていただきたいという想いから、本キャンペーンを実施することにいたしました。

１. 1,000日無料キャンペーン

期間：2025年12月22日(月) 17:00 ～2026年1月18日(日) 23:59,,

対象：「タップル」に登録して7日以内の、有料プランに加入されていない男性会員の方

内容：抽選で、最大100名様に1,000日間のシンプルプランをプレゼント

※登録後にマイページ下部のバナーから参加が可能です。バナーが表示されるまで最大約1時間かかる可能性があります。

２. 有料プラン大幅割引セール

期間：2026年1月1日(木) 00:00 ～ 2026年1月18日(日) 23:59

対象：有料プランに加入されていない男性会員の方

内容：シンプルプラン、スタンダードプランそれぞれ、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のプランが割引になるセールを実施

３. ポイント増量キャンペーン

期間：2026年1月1日(木) 00:00 ～ 2026年1月18日(日) 23:59

対象：全会員の方

内容：「タップル」のポイントをお得に購入できるセールを実施。期間中はポイントを最大20%お得に購入可能です。

※ 注意事項

・複数アカウントを用いて登録を行うなど禁止行為を確認した場合、利用規約に基づき、ご利用の停止、本人確認などのご協力をお願いいただく場合がございます。

・賞品の進呈は、やむを得ない事情により遅れる場合がございます。

・賞品の換金等には応じかねますので、予めご了承ください。

・本キャンペーンは予告なく変更・中止する場合がございます。

今後も「タップル」では、利用者の皆様の恋愛総量の最大化に向けて、キャンペーンおよびサービスの拡充等を行ってまいります。

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

安心安全への取り組み

https://www.cyberagent.co.jp/sustainability/info/detail/id=20561

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/