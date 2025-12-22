コールマン、ワゴンテーブルとプッシュハンドルを発売

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 コールマン事業部

コールマンは、大人気シリーズ「アウトドアワゴン」の操作性や利便性を大幅に向上させるアイテムとして、「アウトドアワゴンテーブル」と「アウトドアワゴンプッシュハンドル」を、2026年2月より順次発売します。

コールマンの「アウトドアワゴン」シリーズは、登場以来、キャンプシーンにおけるスタンダードアイテムとして定着、スポーツシーンや防災などあらゆるシーンで活用されるコールマンブランドを代表する製品の一つとなっています。

「アウトドアワゴンテーブル」と「アウトドアワゴンプッシュハンドル」は、軽量でコンパクトな「アウトドアワゴンNX」、オフロード性能の「アウトドアワゴンマックス」、ベーシックモデルの「アウトドアワゴン」など全てのモデルに装着可能です。

■アウトドアワゴンテーブル

アウトドアワゴンの天板として活躍

「アウトドアワゴンテーブル」は、天板として「アウトドアワゴン」シリーズに装着することで、ワゴンがキャスター付きテーブルに早変わりします。「アウトドアワゴン」シリーズ全モデルに対応可能です。

耐久性に優れたメラミン加工合板製の天板は、急な雨天時にワゴンの積載物を濡らさないためのフタとしても活躍します。また、抗菌加工なので衛生的にご使用いただけます。

アウトドアワゴンNXに装着アウトドアワゴンマックスに装着アウトドアワゴンに装着

ローテーブルとしても使えるマルチなテーブル

テーブルの脚を出して単体でローテーブルとしても使用可能です。簡易的な天板のみだった従来アイテムと比べて、耐荷重が約5kgから約30kgまで増加したほか、天板のデザインも新しくなり、より落ち着いた高級感のある印象になりました。

収納時は二つ折りにしてコンパクトにできる点もアウトドアシーンでは大変便利です。

単体でもローテーブルとして使用可能収納時は二つ折りに

■アウトドアワゴンプッシュハンドル

押してサポート 重い荷物の運搬を快適に

「アウトドアワゴンプッシュハンドル」は、「アウトドアワゴン」の後方に装着することで、ワゴンを楽に移動させることができます。両手で操作しやすく、引くだけでなく後ろから楽に押すことができます。「アウトドアワゴン」シリーズ全モデルに対応可能です。テントやタープ、ファニチャー類など重いものを積載した状態のワゴンも安定した取り回しが可能となります。収納時は、2つのパーツに分割し、コンパクトに折りたたむことができる構造となっているためかさばりません。

収納時は２つのパーツに分割してコンパクトにアウトドアワゴンNXに装着アウトドアワゴンマックスに装着アウトドアワゴンに装着

本製品は「COLEMAN GREEN LABEL」として認証された製品です

■ COLEMAN GREEN LABELとは

再生済みの素材や再生可能な素材である「環境配慮素材」を使用し、生産において社内基準をクリアした製品にのみ与えられる認証です。キャンプ文化を楽しむたくさんのキャンパーの未来のために、地球環境を守るサステナブルな取り組みとして設立しました。

■ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

・職務執行者：ショーン・チャールズ・ベックストローム、中里豊（社長）

・従業員数：396名 ※直雇用のみ（2024年12月1日現在）

・住所：〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

1976年より、コールマン各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。

