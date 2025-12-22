スポーツ庁LINE公式アカウント開設

スポーツ庁

スポーツ庁は、誰もがスポーツを「する」「みる」「ささえる」という様々な参画を通じて、スポーツの楽しさや感動を分かち合い、互いに支え合うスポーツ文化の確立を目指しております。今回、その取り組みとして令和7年12月19日（金曜日）より、「LINE」の公式アカウントを開設いたしました。

●スポーツ庁LINE公式アカウントの開設について

～一人ひとりに合ったスポーツ情報を、LINEでスマートに～

スポーツ庁では、スポーツを「する」「みる」「ささえる」すべての人に、より身近で便利な情報提供を行うため、スポーツ庁LINE公式アカウントを新たに開設しました。本アカウントでは、スポーツ庁からの情報発信に加え、ユーザー属性に応じて［個人向け］［企業・団体向け］の2種類のリッチメニューを配置し、それぞれに役立つ情報をお届けします。

［個人向け］［企業・団体向け］

［個人向け］

登録後、簡単なアンケートに答えるだけで、興味や地域に合わせてスポーツ情報を受け取ることができます。

全国各地のスポーツイベント情報、「ここスポ（https://cocospo.go.jp/）」からの新着記事、エクササイズ動画など、スマホを開けば、ユーザー一人ひとりに「スポーツのきっかけ」が見つかります。スポーツ庁LINE公式アカウントは、日常に自然とスポーツが溶け込む新しい入口となることを目指します。

［企業・団体向け］

スポーツ推進に取り組む企業や団体、自治体のみなさまには「Sport in Life」加盟団体の取組事例や表彰・認定制度（Sport in Lifeアワード／スポーツエールカンパニー認定制度）など、実践に役立つ情報をお届けします。

また、「ここスポ（https://cocospo.go.jp/）」の登録・情報発信ページにもLINEから直接アクセス可能です。イベントや施設情報の掲載、活動報告の投稿などをワンストップで行うことができます。

ご登録いただいた方々が、より効率的に情報を受け取り・発信できる環境を整備し、スポーツ情報基盤としての役割を担います。

［友だち登録について］

【アカウントURL】https://lin.ee/ShxxU1A

上記のアカウントURLおよび下記のアカウントQRコードから簡単に登録が可能です。

【アカウントQRコード】

●「ここスポ（https://cocospo.go.jp/）」について

「ここスポ」は、毎日の生活の中でスポーツを楽しむために役立つ情報をまとめた、スポーツ庁が運営するポータルサイトです。

スポーツを楽しむ機会や場所を探している「マイここスポユーザー」と、多くの人にスポーツを楽しむ機会や場所を提供したい「オーナー」が繋がることができます。

今年度に実施したリニューアルでは、デザイン・構成・機能を刷新し、より多くの方が快適に利用できるよう、アクセシビリティツールを新たに導入しました。音声読み上げや文字サイズ変更など、視覚・聴覚をはじめとする多様な利用者に対応することで誰もが容易にスポーツ情報へアクセスできるサイト設計を実現しています。

また、トップページは情報が整理され、スマートフォンからでも直感的に操作できるデザインへリニューアル。さらに、お知らせページも視認性や操作性が高まり、知りたい情報へすばやくアクセスできるようになりました。

その他、情報を発信する側の利便性向上にも力を入れ、オーナーページには「投稿の一時保存機能」「投稿のコピー機能」を追加しました。これにより、団体・自治体・事業者による情報発信の効率が向上します。

「ここスポ（https://cocospo.go.jp/）」は、スポーツを「する」「みる」「ささえる」すべての人に、よりやさしく、より便利に進化しました。

スポーツ庁は、障害の有無や年齢を問わず、誰もが気軽にスポーツへアクセスできる社会の実現を目指します。