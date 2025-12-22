【吉本人気芸人×ラグザス】ジャングルポケット・鬼越トマホークが着用する一般医療機器「LUXATH（ラグザス）」新動画公開
株式会社ユアーショップ（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：西村直也）は、一般医療機器 「LUXATH（ラグザス）」 の新プロモーション動画を公開しました。
本動画には、吉本興業所属の人気芸人 ジャングルポケット、鬼越トマホーク が出演。
ラグザスの着用時の印象や、芸人ならではのリアクションを交えて紹介しています。
■BSよしもと公式チャンネルでも紹介。
今回の動画は、BSよしもとの人気番組「営業1グランプリ」の、YouTube配信チャンネルのインフォマーシャル枠でもご紹介されています。幅広い視聴者に向けて製品の特長や着用イメージを分かりやすく伝える内容となっています。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=68utLC3Inf4 ]
営業1グランプリURL： https://youtu.be/68utLC3Inf4
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Iw1ar1Sw2-g ]
インフォマーシャルURL： https://youtu.be/Iw1ar1Sw2-g?si=fFMjtEBO19KD4cZD
■一般医療機器「LUXATH（ラグザス）」について
「LUXATH（ラグザス）」は、厚生労働省に届け出済みの家庭用遠赤外線血行促進用衣（一般医療機器） です。
本シリーズは以下の特長を備えています：
・独自配合のセラミック成分を生地に練り込んだ遠赤外線放射構造
・採用した リライブ加工技術
・一般医療機器としての自主基準に基づく品質管理
・医療機器として認められた効能は「血行促進」「筋肉の疲れをとる」「肩こりの緩和」「疲労回復」等（家庭用遠赤外線血行促進用衣に該当）であり、その他の改善効果を断定するものではありません。
LUXATH： https://luxath.online/lp
■今後の展開
今回の動画公開を皮切りに、以下のプロモーションを展開予定です。
YouTube「営業1グランプリ」での紹介
Instagram・TikTokなど各種SNSでの動画公開
全国量販店での店頭サイネージ・POP展開
ECサイト・公式LPでの製品紹介コンテンツ拡充
新モデルのプロモーション企画
製品のお取り扱いご希望の企業様、店舗様などは下記までお問い合わせください
▶▶▶
■ 会社概要
株式会社ユアーショップ
〒660-0805兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 YSビルディング
Tel: 06-6435-9905 Fax: 06-6435-9908
（10:00~17:00 土・日・祝日を除く）
E-mail: info@your-shop.info
HP: www.your-shop.info
LP：https://luxath.online/lp
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社ユアーショップ
広報担当：遠藤
MAIL：misato-endo@your-shop.info
TEL：03-6665-0252（10:00~17:00 土・日・祝日を除く）