【吉本人気芸人×ラグザス】ジャングルポケット・鬼越トマホークが着用する一般医療機器「LUXATH（ラグザス）」新動画公開

株式会社ユアーショップ

株式会社ユアーショップ（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：西村直也）は、一般医療機器 「LUXATH（ラグザス）」 の新プロモーション動画を公開しました。

本動画には、吉本興業所属の人気芸人 ジャングルポケット、鬼越トマホーク が出演。

ラグザスの着用時の印象や、芸人ならではのリアクションを交えて紹介しています。

■BSよしもと公式チャンネルでも紹介。

今回の動画は、BSよしもとの人気番組「営業1グランプリ」の、YouTube配信チャンネルのインフォマーシャル枠でもご紹介されています。幅広い視聴者に向けて製品の特長や着用イメージを分かりやすく伝える内容となっています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=68utLC3Inf4 ]

営業1グランプリURL： https://youtu.be/68utLC3Inf4

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Iw1ar1Sw2-g ]

インフォマーシャルURL： https://youtu.be/Iw1ar1Sw2-g?si=fFMjtEBO19KD4cZD

■一般医療機器「LUXATH（ラグザス）」について

「LUXATH（ラグザス）」は、厚生労働省に届け出済みの家庭用遠赤外線血行促進用衣（一般医療機器） です。

本シリーズは以下の特長を備えています：

・独自配合のセラミック成分を生地に練り込んだ遠赤外線放射構造

・採用した リライブ加工技術

・一般医療機器としての自主基準に基づく品質管理

・医療機器として認められた効能は「血行促進」「筋肉の疲れをとる」「肩こりの緩和」「疲労回復」等（家庭用遠赤外線血行促進用衣に該当）であり、その他の改善効果を断定するものではありません。

LUXATH： https://luxath.online/lp

■今後の展開

今回の動画公開を皮切りに、以下のプロモーションを展開予定です。

YouTube「営業1グランプリ」での紹介

Instagram・TikTokなど各種SNSでの動画公開

全国量販店での店頭サイネージ・POP展開

ECサイト・公式LPでの製品紹介コンテンツ拡充

新モデルのプロモーション企画

製品のお取り扱いご希望の企業様、店舗様などは下記までお問い合わせください

▶▶▶

■ 会社概要

株式会社ユアーショップ

〒660-0805兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 YSビルディング

Tel: 06-6435-9905 Fax: 06-6435-9908

（10:00~17:00 土・日・祝日を除く）

E-mail: info@your-shop.info

HP: www.your-shop.info

LP：https://luxath.online/lp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ユアーショップ

広報担当：遠藤

MAIL：misato-endo@your-shop.info

TEL：03-6665-0252（10:00~17:00 土・日・祝日を除く）