希少なコーヒーの原種 ティピカ種を使用した「ドミニカンブレンド」ドトールコーヒーショップで1月９日より数量限定で発売

株式会社ドトールコーヒー

株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：星野 正則）は、ドトールコーヒーショップで2026年1月9日（金）より、ドミニカ共和国バラオナ地区で栽培された、ティピカ種を含むコーヒー豆をブレンドした「ドミニカンブレンド」のコーヒー豆とドリップカフェを数量限定で発売します。

また、同じくドミニカ共和国産コーヒー豆を100％使用した、「ドトール コーヒービーンズチョコ」も同日発売。２つの商品で、ドミニカ共和国のコーヒーをお楽しみください。

コーヒーの原種の1つであるティピカ種は、バランスのとれたクリアな味わいが特徴的な品種です。しかし、病害虫に弱く世界的にも栽培量が極めて少なくなっています。この古くから続く伝統的な品種を守るために栽培を続けているバラオナ地区の農家を支えたい、そんな想いからドトールコーヒーショップでは2020年よりドミニカ共和国のコーヒーを毎年販売しています。

今年も、ドミニカ共和国バラオナ地区で栽培された、ティピカ種を含むコーヒー豆をブレンドした「ドミニカンブレンド」をご用意しました。ナチュラルプロセスで仕上げることにより、ベリーやチョコレートをまとったレーズンのような凝縮された甘味がお楽しみいただけます。スムースな口当たりと広がる余韻で、至福のひとときをお過ごしください。

【商 品 名】ドミニカンブレンド

【価 格】コーヒー豆（200ｇ） 1,530円（税込）

ドリップカフェ（5パック入り） 600円（税込）

【生豆生産国】ドミニカ共和国、エチオピア、他

【焙 煎 度】中深煎り（ハイロースト）

【味 わ い】バランス、まろやか※1

【特 長】

ベリーやチョコレートをまとったレーズンのような凝縮された甘味。スムースな口当たりと広がる余韻を楽しめます。パッケージには、ドミニカ共和国の先住民「タイノ族」が残したモチーフを、鮮やかな色彩であしらいました。

※１ 味わいを［バランス］［すっきり］［まろやか］［コク］［キレ］の５つの味わいで表現し、お好みのコーヒーを見つけていただきやすくする工夫をしています。

【商 品 名】ドトール コーヒービーンズチョコ

（チョコレート/ホワイトチョコレート）

【価 格】1箱（2種入り/各20ｇ） 500円（税込）

ドミニカ共和国産コーヒー豆を100％使用。深煎りのコーヒー豆をチョコレートとホワイトチョコレートでそれぞれコーティングしました。深煎り豆の香ばしさと、チョコレートのまろやかな甘みが溶け合います。

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※数量限定のため、商品がなくなり次第販売終了いたします。

コーヒーの産地を守る、ドトールの取り組み

貴重な野生のティピカ種が残るドミニカ共和国バオルコ山地のバラオナ地区。このエリアは、過疎化とアクセス困難により人々が離れていき、コーヒー栽培で生計をたてている住民たちは支援を必要としています。ドトールコーヒーでは2019年より継続して、輸入業者や商社を通じてこのエリアへの寄付活動を行っています。寄付金はこれまで産地の子供への文房具寄贈、現地の歯科医師団活動費用、自治体から産地への道路整備や産地村落の井戸掘りなどに充てられてきました。2025年分はティピカ種の苗木約34,000本（コーヒー約80万杯分相当）の寄贈に充てられる予定です。

ドトールコーヒーは、生産者や現地の団体とともに自然と人が共に生きるアグロフォレストリー事業を支援することで、持続可能なコーヒーづくりを支えながら、ティピカ種のおいしさを絶やすことなく、これからも多くの方々へ届けたいと考えています。

関連ウェブサイト

株式会社ドトールコーヒーウェブサイト：https://www.doutor.co.jp/

ブランドサイト：https://www.doutor.co.jp/dcs/

公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」: https://onlineshop.doutor.co.jp

公式フェイスブック：https://www.facebook.com/Fun.Doutor.Fan/

公式X: https://twitter.com/DoutorCoffee_co

公式Instagram：https://instagram.com/doutor_coffee_official