沖縄発！20歳の奇才フィメールラッパー「えびちる」アルバム『ネリリ チルル ハララ』を 12月22日（月）にリリース

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔）は、当社所属アーティストである沖縄出身フィメールラッパー・えびちるが、2025年12月22日（金）に1stアルバム『ネリリ チルル ハララ』をリリースしましたので、お知らせします。

本作には、先行配信曲「えーりあんぴーぽー」を含む新曲10曲を含む全11曲を収録。「宇宙」をコンセプトに、えびちる自身が全曲の作詞作曲を手がけ、その独特な世界観を余すところなく表現した作品となっています。

宇宙をコンセプトに表現された“えびちるワールド”ジャンルを横断したユニークな楽曲を多数収録

『ネリリ チルル ハララ』 :https://linkco.re/C9NZhc9p【アルバム『ネリリ チルル ハララ』の３つのポイント】

1.えびちるワールド全開！宇宙をコンセプトにした11曲のユニークな楽曲を収録

えびちるの日常生活や過去の経験、感情や衝動、妄想や夢想を「宇宙」というコンセプトを通して表現した多種多様な11曲を収録。えびちるの中に広がる内宇宙と、物理的な外宇宙が混じり合い、唯一無二の世界観を表現しています。なお、11曲という曲数は現代物理学の超弦理論（M理論）で提唱される11次元の空間モデルに由来しています。

2.全曲の作詞作曲を、えびちる自身が担当

本作では、より純度の高いえびちるワールドを表現するため、えびちる自身がビートメイク（作曲）に初挑戦。「ちるちるにょにょにょ」の楽曲の制作を担当している沖縄在住のビートメイカーOMKT氏に弟子入りし、制作に没頭し、わずか2ヶ月で本作を完成させました。

3. 作品の世界観を表現したアルバムジャケット

アルバムジャケットは、本作を制作中のえびちるのマイルーム（≒内宇宙）を写真で表現。楽曲制作に使用した機材や、実際に彼女の部屋に飾られている小物のほか、ボイジャー１号に搭載された「ゴールデンレコード」など、本作に収録された楽曲を表現する小物が所狭しと散りばめられています。

【収録曲一覧】

１．ボイジャー１号

えびちるが生活するマイルームから宇宙へと発信されるメッセージを表現した楽曲

２．オーマイゴッド粒子

実在する超高エネルギー宇宙線「オーマイゴッド粒子」を体内から放出させる、えびちる的ブレイクコア曲

３．ストレートスパゲッティ

ブラックホールに飲み込まれた物質が、強い重力の影響でスパゲッティのように細長い形状になる「スパゲッティ化現象」を、恋愛感情に飲み込まれた架空の女の子に当てはめた楽曲

４．ワルイユメ

えびちるが見た悪夢を、谷川俊太郎氏の詩集「20億光年の孤独」にインスパイアされて表現した楽曲

５．宇宙船ラパン

えびちるの愛車「ラパン」に乗って、月まで旅をする楽曲

６．Spin Donut

宇宙の形はドーナツ状であるという説から、えびちるがラップを始めるきっかけとなったサイファー（円となってラップを繋げる集まり）の経験を表現した楽曲

７．Pinky Moon

互いの引力によって引かれあいながらも、決してくっつくことができない地球と月と、架空の女の子（月兎）の叶うことのない恋愛と重ねた、少し大人なスロウバラード曲

８．脱！パラサイトニート星

現在も実家に寄生中のえびちるが、夢見る一人暮らしへの決意を歌った楽曲

９．えいりあんぴーぽー

えびちるの身の周りにいるエイリアンたちについて歌った楽曲。先行配信曲

１０.芋虫ほーる

リンゴの虫喰い穴に由来する時空の時空抜け穴「ワームホール」をイメージした楽曲

１１．ネリリ チルル ハララ

谷川俊太郎氏の詩集「20億光年の孤独」に登場する架空の火星語「ネリリ キルル ハララ」を、えびちるの生活に当てはめた楽曲

「えびちる」コメント

このアルバムは「宇宙」をコンセプトに11次元の曲を作りました。

ちるにょの曲も制作してくれた音楽家であるおめさん（OMKT）に弟子入りして、

2ヶ月でビートもリリックも1から制作しました。今まではラップするだけだったんですが、今回のアルバムを通して、ビートメイクの楽しさに没頭しすぎて、現実のこと忘れてたので、ママに何度も部屋が汚いと怒られました笑

そんくらい、楽しくて、クリエイティブ全開で作ったので、えびちるの脳内宇宙を味わえるアルバムになっています。

あと、ジャケット写真の中に曲の参考にしたものが散りばめられてるので、ぜひ探しながら聴いてみてください！

このアルバムの制作に関わってくれたみなさまに大感謝です。

【プロフィール】

えびちる

沖縄県浦添市出身のフィメールラッパー。2005年生まれ。

中学・高校時代に不登校と引きこもりを経験。偶然インターネットで出会ったラップがキカッケとなって部屋を抜け出し「沖縄サイファー」でラッパーとしてのキャリアをスタート。沖縄県内外のラップバトルに参戦。2025年から面白法人カヤックと同社初となるアーティスト契約を結び、アーティスト活動に注力。Jリーグクラブ「FC琉球」のマスコットキャラクター「ジンベーニョ」とのラップユニット「ちるちるにょにょにょ」のクルーとして、県内外で積極的な活動を展開中。

X：@evichill_ppp

Instagram：@evichill.ppp

