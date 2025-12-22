パパネッツ、経営理念を制定

株式会社パパネッツ



不動産管理会社の物件点検業務の代行サービス及び高級家具などの配送を全国に展開する株式会社パパネッツ（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：伊藤裕昭、以下パパネッツ）は、2025年12月15日（月）に経営理念を制定しました。

パパネッツ 経営理念新たな経営理念制定にあたって

パパネッツは、お客様のお困りごとを解決する御用聴きカンパニーとして一歩ずつ着実に成長してきました。2025年3月には、福岡証券取引所Q-Boardに上場を果たし、さらに多くのお客様や従業員、ステークホルダーのみなさまに対して、責任ある経営を実現すべく、パパネッツが何を実現しようとしているのか、何を大切にしているのかを改めて整理し、新たに経営理念（パーパス・ビジョン・ミッション・バリュー）を整理し、制定しました。

パーパス

「あらゆるお困りごとを解決する 大いなる御用聴きカンパニー」

パーパスは、企業が存続する限り実現を目指し続ける指針のことです。パパネッツは、あらゆるお困りごとを解決できる企業でありたいと考えています。

ビジョン

「地域から深く求められる御用聴きカンパニー」

ビジョンは、中期的に実現したい姿です。地域にとって不可欠な御用聴きカンパニーを目指しています。

ミッション：変化発展

「人のつながり、工夫、テクノロジーの力で御用聴きを効率化し、時代とともに変化しながらお困りごとを解決、発展する」

ミッションは、ビジョン実現に向けて取り組むべき内容のことです。一言で「変化発展」としています。変化する社会に合わせて柔軟に対応することで、発展していくことができると考えています。

バリュー

（行動・勇気・思いやり）

・行動は全てに優先する

・勇気は人を変える

・思いやりは和を作る

（現場第一主義）

・お客様第一、感動、感謝、感激を提供する

・現場第一主義を徹底し、働きやすさを追求する

・整理・整頓・清掃を成長の土台とする

（性善説）

・相互信頼を旨とし、風通し、透明性を確保する

・人を大切にし、仲間の幸せに貢献する

・地域社会に貢献し、地域に求められる存在になる

バリューは、仕事をする上で大切にしている価値観のことです。パパネッツは、現場の声に耳を傾けることを何よりも大切にしています。そのためいずれの項目も、現場の意思を尊重し、現場が働きやすくなるような内容になっています。

経営理念サイト： https://papanets.co.jp/philosophy.html

パパネッツについて

パパネッツは、不動産管理会社やハウスメーカーなど、不動産関連の企業のノンコア業務を、全国規模で引き受けている企業です。業務は、各地のパパネッツ・パートナー（個人事業主など）と協力、また不動産巡回管理システム「じゅん君」を開発・運用するなど、高い生産性を上げる仕組みを強みにしています。2025年3月福岡証券取引所Q-Boardに上場し、さらなる成長を目指しています。

企業サイト：https://papanets.co.jp