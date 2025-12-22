マツダ株式会社と共同でエージェント型AIを内部監査業務に活用する共同実証実験（PoC）を開始

プロティビティ合同会社

グローバルコンサルティングファームであるProtiviti Inc.（プロティビティ・インク）の日本法人であるプロティビティ LLC（本社:東京都千代田区、日本共同代表：藤原史人・吉田真樹、以下「プロティビティ」）は、2025年12月22日（月）より、日本マイクロソフト株式会社の技術協力のもと、マツダ株式会社と共同で、AIエージェントが自律的に業務を遂行するAI時代の内部監査の実現に必要なインフラ、プロセス、リソースを検証・考察する共同実証実験（PoC）を開始します。本取り組みでは、AI活用で得られる価値を最大限に引き出すことで、迅速かつ的確なリスク予測、戦略的・付加価値の高い提言を行う内部監査機能を実現し、組織体が企業価値を創造・保全・維持する能力を高めることに貢献します。

■PoC実施の背景

内部監査部門において、主に監査の効率化を目的とした生成AIの活用やAIエージェントの試験的導入が始まっています。近年発展が目覚ましいAIは、内部監査においても革新的な変革をもたらすことが想定され、単なる効率化を超えた価値創造をもたらすことが予想されます。それを牽引するのが、複数のAIが連携し自律的にタスクを遂行するエージェント型AIです。

プロティビティは、変革の第1段階として、今後２～３年後には、従来の内部監査プロセスに沿ってAIエージェントを連携させ業務を実施することが日常的になると考えています。第2段階として、その数年後には、プロセスの概念を超えてAIが自律的に動く内部監査エージェント型AIシステムに移行すると予測しています。具体的には、AIエージェントが自律的に、内部監査人や経営陣と対話し、適時かつ高品質な監査を実行します。

このような新しい形の内部監査を支えるインフラや、内部監査人の業務、必要な人財をいち早く検討し、将来に備えて計画的に取り組んでいくことが、AIとの協働を成功に導く鍵と捉えています。

プロジェクト概要

プロジェクト名：プロジェクトAAO（Agentic AI Orchestration）

実施期間 ：2025年12月22日～2026年5月末を予定

本プロジェクトにおいては、Microsoft Azure環境を活用し、従来の内部監査のプロセス全般をカバーする複数のシナリオに対応するAIエージェント群を開発します。これらを統合的に連携させ、外部システムとの連携も含んだタスクの自動実行を可能にするオーケストレーションシステム※1を構築します。また、本プロジェクトでは、内部監査のエージェント型AIに必要なAIガバナンス（透明性やセキュリティの確保など）のマイクロソフト環境下での構築方針を検証します。

加えて、プロジェクトチームによる未来の内部監査の検討セッションを実施し、AIとの協働に必要なインフラ構築、業務変革、人財育成のロードマップを作成します。

※1 オーケストレーションシステム：複数のシステムを連携させ、ソフトウェアやサービスの構築や管理におけるタスクを自動化する仕組み

■今後の展望

プロティビティは、人間（監査人）とAIが高度に協働する「未来の内部監査」の構築を目指し、具体的に以下の3つの重要な変革を実現します。

- リアルタイムな継続的保証を可能にし、システムや人的リソースの制約による未着手領域への監査実施を可能にするエージェント型AIによって、深さと広さの両面から内部監査の品質向上を追求。- エージェント型AIによって置き換え可能な業務タスクの領域を拡大し、戦略的業務へのリソース転換と単純作業コストの削減を促進。- 監査人の深い洞察と戦略的な思考を促し、プロフェッショナルとしての成長に貢献するエージェント型AIを構築。

今回の共同実証実験で得られた実践的な知見および検証結果は、特定の企業に留めず、各業界の企業と広く共有していく方針です。これにより、日本企業全体の内部監査の高度化と価値向上に貢献します。

共同PoCプロジェクト体制

プロティビティでは内部監査やAIに関する専門知識を持つコンサルタントによるAIサービス開発部門を新設しました。本プロジェクトは、 AIサービス開発部門メンバーに加え、マツダ株式会社より選任された専門メンバーを中心に、日本マイクロソフト社からの技術的支援をもとに推進してまいります。それぞれの役割は以下の通りです。

プロティビティ：プロジェクトの企画・運営、エージェント型AIシステムの設計・開発・導入支援、未来の内部監査業務・人財に係るコンサルティング

マツダ ：エージェント型AIシステムの要件検討、自社ITシステム環境下へのエージェント型AIシステムの導入と実効性検証、未来の内部監査業務・人財の検討

パートナーからのコメント

マツダは、デジタル技術の活用によるビジネス変革を推進しています。本PoCでの新しい内部監査は、生成AIを活用し、単なる効率化を超え、統制面での提言を可能にする基盤を構築します。監査を行う側・受ける側の双方を煩雑な業務から解放することで、監査人の深い洞察とリスクベースの思考を促します。この監査人の進化が企業価値向上に直結する成果を実現する鍵です。人とAIが協調する次世代モデルの確立を目指します。

マツダ株式会社 コーポレート業務本部長 曽我 香織、グローバル監査部長 井上 和彦

プロティビティ様によるAzureをベースとして監査ソリューションを広く展開していただき感謝申し上げます。企業の健全な成長を支える内部監査にこそ、AIの戦略的活用は不可欠です。Microsoft Azureを活用したエージェント型AIが各パートナー様の知見と融合し、単なる効率化を超えた、内部監査機能による戦略的かつ付加価値の高い提言を可能とする基盤となること。これが「Agentic World」を体現する1つの要素となり、日本企業の持続的成長に貢献するものと確信しています。

プロティビティについて

日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 エンタープライズサービス本部長 兼 パートナー事業本部長 浅野 智

プロティビティは、企業のリーダーが自信をもって未来に立ち向かうために、高い専門性と客観性のある洞察力や、お客様ごとに的確なアプローチを提供し、ゆるぎない最善の連携を約束するグローバルコンサルティングファームです。25か国、90を超える拠点で、プロティビティとそのメンバーファームはクライアント企業に、ガバナンス、リスク、内部監査、経理財務、テクノロジー、デジタル、オペレーション、人材・組織、データ分析におけるコンサルティングサービスとマネージドソリューションを提供しています。

米国フォーチュン誌の働きがいのある会社ベスト100に10年連続で選出され、Fortune 100の80％以上、Fortune 500の約80％の企業にサービスを提供しています。また、成長著しい中小企業や、上場を目指している企業、政府機関等も支援しています。

プロティビティはRobert Half (RHI）の100％子会社です。

なお、登記上の正式社名はプロティビティ合同会社ですが、呼称としてプロティビティ LLCを使用しています。

社名 ：プロティビティ LLC

所在地 ： 本社 東京都千代田区大手町２丁目６-４ TOKYO TORCH 常盤橋タワー２４F

大阪 大阪市北区梅田３-２-１２３ イノゲート大阪９F

ホームページ ： https://www.protiviti.com/jp-jp

*Microsoft、Azureは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。