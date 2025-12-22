中西モトオの和風ファンタジー巨編をTVアニメ化「鬼人幻燈抄　Blu-ray BOX」12月24日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年3月から9月まで放送されたTVアニメ『鬼人幻燈抄』のBlu-ray BOX（52,800円／税込）を2025年12月24日に発売します。

▲「鬼人幻燈抄 Blu-ray BOX」（特装限定版）

(C)中西モトオ／双葉社・「鬼人幻燈抄」製作委員会

■「鬼人幻燈抄 Blu-ray BOX」（特装限定版）商品特長

本商品は、TVアニメ『鬼人幻燈抄』の全24話をBlu-ray４枚に収録しています。特典として、原作・中西モトオ書き下ろし小説「京での一幕」や、監督・相浦和也と甚太／甚夜役・八代拓の対談等を収録した特製ブックレットを封入。また、映像特典として、PV&CM集を収録。さらに、原作小説のカバーイラストを担当したイラストレーター・Tamakiによる描き下ろしイラストを使用したくるみBOXが付属します。

■『鬼人幻燈抄』について

本作は、中西モトオの人気小説『鬼人幻燈抄』（双葉文庫）を原作としたTVアニメ作品です。小説刊行前に連載されていたWEB小説投稿サイト「小説家になろう」では累計５億PVを誇る人気作として注目を集めました。

2025年3月から9月までTOKYO MX、MBS、BSフジにて放送され好評を博しました。江戸から平成へ、百七十年という途方もない時間を旅する鬼人の物語を描く、和風大河ファンタジーです。

＜ストーリー＞

時は天保十一年（1840年）。大飢饉により人心が乱れた世において、鬼が人の姿に化け、戯れに人をたぶらかすようになっていた。

江戸の街から遠く離れた山間の集落・葛野（かどの）。この集落に、甚太と鈴音という兄妹が暮らしていた。幼い頃に、ある理由から葛野に来たよそ者の二人だったが、皆に受け入れられ仲睦まじく日々を過ごしていた。集落には、「いつきひめ」と呼ばれる巫女がおり、成長した甚太は巫女の護衛役を務めるように。そしてある日、甚太は鬼の討伐に赴いた森で、遥か未来を語る不思議な鬼に出会う――

巫女の護衛役として死と隣り合わせの甚太、その身を心配しつつも健気に明るく兄を送り出す鈴音、巫女「いつきひめ」として責務を果たす中、鬼に命を狙われる白夜。三人の運命の歯車が重なり、そして狂う時。人と鬼、永きに渡り時代をも巻き込む大きな災いが降り注ぐ。

江戸から平成へ。刀を振るう意味を問い続けながら百七十年という途方もない時間を旅する鬼人の物語を描く、和風大河ファンタジー。

■商品概要

商品名 ：鬼人幻燈抄 Blu-ray BOX（特装限定版）

価 格：52,800円（税込）、48,000円（税抜）

発売日 ：2025年12月24日

収録時間：604 分［本編599分＋特典5分］

スペック：ﾘﾆｱPCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G×4枚／16:9<1080p High Definition>

封入特典：原作・中西モトオ書き下ろし小説を収録した特製ブックレット

映像特典：PV&CM集

他、仕様：Tamaki描き下ろしイラスト使用 くるみBOX

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎『鬼人幻燈抄』公式HP：https://kijin-anime.com/

◎『鬼人幻燈抄』公式X：https://x.com/kijin_anime

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/