初売りはネクステージへ！全国244拠点で2026年新春初売りフェアを開催～大抽選会や福袋プレゼントなど新年限定企画を実施～

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」)は、全国に展開する店舗（ネクステージ、SUV LAND、UNIVERSE）において、2026年１月１日（木祝）～12日（月祝）まで、新春初売りフェアを開催します。

フェア初日となる2026年1月1日（木祝）には、『ネクステージ岸和田店』、『SUV LAND 豊橋』、『ネクステージ上田店』の３店舗が新たにグランオープンします。これにより、当社の拠点数は全国244拠点（357店舗）となり、年始のスタートから全国規模でお客様をお迎えします。

また、2026年１月１日（木祝）～１月３日（土）までの３日間は、全国のネクステージ・SUV LAND・UNIVERSE店舗にて朝９時から営業を開始し、新年ならではの特別なフェアをご用意してお待ちしております。*1

*1 店舗により営業開始日・営業時間が異なる場合があります。詳細は各店舗の公式ウェブページをご確認ください。

■新春初売りフェア 概要

総在庫30,000台の中から厳選した特選車を、軽自動車・コンパクトカー・SUV・ミニバン・輸入車など幅広いラインナップでご用意！

さらに、フェア期間中に中古車をご成約いただいたお客様に、

・星野リゾート宿泊ギフト券が当たる抽選会*2

・福袋プレゼント*3

などの豪華企画をご用意しております。

*2 １月１日～１月12日の期間中で契約金額50万円以上のお車をご購入の方が対象。

*3 １月１日～１月３日の期間中で契約金額50万円以上のお車をご購入の方が対象。

多数ご用意しておりますがなくなり次第終了とさせていただきます。

フェアの詳細は特設サイトよりご確認ください。

＜ネクステージの新春初売り！特設サイト＞

https://www.nextage.jp/sp/2026_newyearfair/

※2025年12月27日（土）より公開

＜中古車のネクステージ 2026年初売りCM＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zRcGzkB8ntc ]

●株式会社ネクステージ

ネクステージは、“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。新車・中古車の販売事業・整備事業・保険代理店事業・自動車買取事業・カーコーティング事業にいたるまで、自動車に関わる多様なサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、お客様の安心・安全なカーライフに寄り添っていきます。