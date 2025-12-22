【ANAクラウンプラザホテル秋田】世界でここだけの宿泊プラン「なまはげステイ」の予約を開始

ANAクラウンプラザホテル秋田

この度、ANAクラウンプラザホテル秋田（所在地：秋田県秋田市）では、 大切な人との「絆」をさらにつよくする旅をテーマに、世界でここだけ（※1）の宿泊プラン「なまはげステイ」の予約を開始することを発表いたします。

※1：当社調べ（2025年12月19日現在）｜世界のホテル・旅館を対象に、ホテルにいながら「なまはげ」とのふれあい体験できる宿泊プランを提供

｜新登場する、宿泊プラン「なまはげステイ」について

ANAクラウンプラザホテル秋田では、地域の誇る伝統文化や食の魅力を国内外のゲストに届けることを大切にしています。その一環として今回企画したのが、秋田県・男鹿市で大晦日に行われる伝統行事「なまはげ」を、秋田駅徒歩３分のホテルにいながら体験できる特別プランです。

なまはげは、秋田県男鹿市が発祥とされ、大晦日の夜に鬼の面とケデ（藁を編んだモノ）に身を包んだ来訪神が「泣ぐ子はいねが～」「わりぃ子はいねが～」と、叫びながら家々を巡り、怠け心を戒め、家内安全や無病息災を祈る200年以上受け継がれてきた民俗行事。

一見すると、怖い行事と思われがちですが...親がなまはげに立ち向かい子を守ることで、子どもは安心し、親との絆を改めて感じる─「家族の絆を深める伝統」として、当ホテルでは、世界でここだけの”こころに残る、宿泊体験”をお届けします。

また本プランは、外国人観光客のみなさまにもお楽しみいただけるように、英語や中国語、韓国語のオリジナル案内シートも完備。お部屋でのなまはげ体験のみならず、秋田の名産品も堪能できるブッフェ会場での再会、そして記念写真まで、とことん満喫できるプランとなっています。

｜秋田県男鹿市で200年以上の歴史を誇る、 冬の風物詩「なまはげ」とは？

「JR秋田駅」から、電車、車ともに約1時間で到着する男鹿（おが）市。男鹿半島は古来からの奇習「なまはげ」の郷でもあり、大晦日の夜に鬼の面とケデ（藁を編んだモノ）に身を包んだ来訪神が「泣ぐ子はいねがー、わりぃ子はいねがー」などと叫びながら、家々を巡り、怠け心を戒め、家内安全や無病息災を祈る伝統的な民俗行事が執り行われています。

また、なまはげが纏っているケデから落ちたワラは、神聖なもので魔除けになる、縁起が良い、病気をしない、健康になるとして戸口に止めておいたり頭に巻いたりしてお守り代わりになるとされています。

地域ごとに面や衣装が異なる多様な姿を持ち、年国の重要無形民俗文化財に指定され、2018年にはユネスコ無1978形文化遺産「来訪神：仮面・仮装の神々」にも登録されました。

「なまはげステイ」の詳細

プラン内容：1泊2食付き（夕食・朝食付き）

予約サイト： https://namahagestay.com

提供期間：1月3日（土）より通年

※プランの詳細は、予約サイトをご覧ください。

◼︎1日の流れ

本プランでは、なまはげとの触れ合いを通じて、家族やパートナー、友人同士の“特別な時間”をお楽しみいただけます。

小さなお子さまを持つご家族には、なまはげが優しく喝を入れてくれるユニークな体験をご用意。「ゲームばかりして勉強しない」「言うことを聞かない」など、普段なかなか伝えにくいことも、なまはげが代わりにしっかり叱ってくれます。親が子どもを守る様子を通して、家族の絆がより深まる、ここだけの貴重な文化体験です。

また、カップルや友人同士のご利用にもおすすめで、「家事を手伝わない夫をなまはげが喝！」といったお灸代わりのサプライズ演出や、グループ旅行の盛り上げ役としても最適。大切な人へのお祝いにも使える、笑顔あふれるユニークなステイをお楽しみいただけます。

15:00 - チェックイン

ホテルには少し早めにチェックイン。

サプライズをする人の名前、年齢、なまはげに言ってほしいことなどをヒアリングシートに

書いて、なまはげの登場に備えて準備します。

16:00-17:00 なまはげがお部屋に登場

ドンドンドン！とドアを強く叩く音。「誰がきたのかな？」と見に行くと、そこには恐ろしいなまはげが！「わりぃ子はいねぇがぁ！」という雄叫びと共にお泊りのお部屋に入っていきます。ここで重要なのは仕掛け人のフォロー。「悪い子なんていませんよ。お帰りください！」と立ち向かいましょう。

※なまはげがお部屋に滞在する時間は10分ほど

17:30 - 夜ご飯

当ホテルの最上階、地上50メートルからの景色を眺めながら、食を楽しむ開放的なダイニング「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」で、夜ご飯は秋田の食材も味わえる、美味しい食事を。土日祝日は、いっぱい泣き疲れたキッズに嬉しいキッズ向けコーナーも。

大人には、秋田のお酒を飲み比べできる飲み放題プランもおすすめです。

18:30 - なまはげがまた登場

「約束通りいい子にしてっが？」と、なまはげが確かめにディナー会場へ。

レストラン内の他のお客さんとのやりとりも見て楽しみましょう。

19:00 - 記念にパシャリ

誤解が解ければもう大丈夫。

なまはげと記念撮影をしてちょっぴり怖かった思い出を写真に残そう。

なまはげからは秋田のお土産ももらえます。

◼︎外国人観光客への対応について

本プランでは、海外からお越しのお客様にも本プランを安心してお楽しみいただけるよう、英語・中国語・韓国語によるオリジナル案内シートをご用意しています。

なまはげは秋田を代表する伝統行事であり、その魅力のひとつに独特の言い回しや力強い口調があります。しかし、その“なまはげ言葉”は、国内の方であっても聞き取りが難しいことがあるほど...！

そこで当ホテルでは、言語の壁に左右されず、この文化の意味や背景、行動のひとつひとつをしっかり理解しながら体験していただけるよう、多言語の案内シートをつくりました。

◼︎「なまはげステイ」企画担当者 コメント

「なまはげ」は、秋田に古くから伝わる大切な文化であり、家族の絆を確かめ合う象徴的な行事でもあります。

親が子どもを守る姿に、子どもは安心し、家族はあらためてつながりの大切さを感じる--この温かい本質を、もっと多くの方に知っていただきたいという思いが、今回のプランを開発した原点です。

またいまの時代に合わせて、言葉の違いや文化の壁があっても、誰もが安心して体験できるよう、「なまはげ」の歴史や意味を丁寧に伝える工夫も加えました。ただ怖いだけではない“心を通わせる体験”として、「なまはげ」を身近に感じてもらい、秋田の文化が次の世代へ、そして世界へとつながっていくきっかけとなれば嬉しく思います。

ANAクラウンプラザホテル秋田

担当者：須田直行

■ANAクラウンプラザホテル秋田について

JR秋田駅から徒歩3分、観光・ビジネスの拠点としても便利なアクセスが好評。

秋田県内初のクラブルーム・クラブラウンジを設置。203室の客室、会議やレセプションなど幅広い用途で活用できる宴会場、地元秋田の味が楽しめるレストラン&バーを備えております。豊かな文化と美しい季節のなかへ。秋田の「旅」はここから始まります。

公式URL：https://www.anacpakita.jp/(https://www.anacpakita.jp/)

