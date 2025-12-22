【WOOLRICH】写真家・腰塚光晃、北極圏グリーンランドを撮る

株式会社ウールリッチジャパン

アメリカ最古のアウトドアブランド「WOOLRICH（ウールリッチ）」は、写真家・腰塚光晃氏による北極圏グリーンランドおよびアイスランドでの撮影コンテンツを公開しました。本コンテンツでは、WOOLRICHの代表的なモデルである「ARCTIC PARKA」を着用し、地球温暖化の最前線に立つ北極の自然と向き合いながら撮影が行われました。

消えゆく氷を記録するため、北極へ

ファッション、広告、アーティスト撮影など幅広い分野で活躍する写真家・腰塚光晃氏は、「本来、人が知るべき大切なことを写真で伝える」ことを自身の使命として活動を続けています。ここ10年以上、彼の関心は北極圏に向けられてきました。北極の温暖化は、北半球中緯度地域の約3～4倍のスピードで進行しており、その影響は異常気象や水害として世界各地に現れています。2023年、北極海の海氷が「2050年ではなく、2030年代夏にも消失する可能性がある」という研究結果が発表されたというニュースを聞いたことをきっかけに、腰塚氏は“消えゆく氷を撮る”ため、北極圏グリーンランドへ向かう決意を固めました。

ARCTIC PARKAとともに立つ、極寒の現場

撮影地に選ばれたのは、北半球で最も活発な氷河のひとつ、ヤコブスハブン氷河を有するグリーンランド・イルリサット。巨大な氷山が次々と生み出されるこの地で、腰塚光晃氏はWOOLRICHの象徴的存在であるARCTIC PARKAを着用し、極寒の自然環境の中で撮影を敢行しました。急激に冷え込む夕刻や、暗闇の岩場を進む過酷な状況下においても、ARCTIC PARKAは身体を守り、撮影を支え続けました。腰塚氏は「寒さを感じたのは顔だけだった」と語り、プロダクトが“自然と人との間に立つ装備”として機能していたことを実感したといいます。

氷山、夕陽、そして先人たちの記憶

帰国を翌日に控えた夕方、空はこれまでに見たことのないほど赤く染まりました。ネイビーブルーの雲と水平線の狭間で帯状に輝く夕陽。その光を受け、海上に浮かぶ氷山はブルーとピンクの色彩を纏い、幻想的な表情を見せました。撮影を終え、暗闇の中を下山する途中、腰塚氏が辿り着いたのは、19世紀末から20世紀初頭に使われていたイヌイットの古い墓地でした。無数の十字架のシルエットと沈みゆく夕陽を前に、この地で自然とともに生きてきた先人たちの存在を強く感じたといいます。

氷が問いかける、これからの生き方

その後訪れたアイスランドでは、かつて島全体を覆っていた氷床が溶け、大地が露わになった風景を目にしました。腰塚氏は、そこにグリーンランドの未来像を重ねます。「人類は、すでに過去のライフスタイルの中に多くの答えを持っている。頂上を目指し続けるのではなく、少し下山し、自然を尊重しながら穏やかに暮らすことが、本当の豊かさなのではないか」

WOOLRICHは、過酷な自然環境の中で生きる人々を支えるために生まれたブランドです。ARCTIC PARKAとともに北極に立った写真家・腰塚光晃氏の視線は、ブランドのルーツと、これからの未来を静かに映し出しています。

The Story of ICE 前編(https://www.woolrich.jp/info/thestoryofice01)

The Story of ICE 後編(https://www.woolrich.jp/info/thestoryofice02)