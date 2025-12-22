世の中の媚びへつらいを切り取るコラムブランド『HEYCOLA｜ヘイコラ』アーティストコラボ第三弾が公開（リップスライム PES × KOMOREBI OTA × オレンジレンジ RYO）
コラムブランド『HEYCOLA｜ヘイコラ』が運営するトーク番組『VOICE COLLECITON』の第三弾が、2025年12月22日(月)に公開されました。ゲストは、リップスライム PES、KOMOREBI OTA、オレンジレンジ RYOのお三方。「ヘイコラ」に関するエピソードをテーマにトークし、番組内で出てきた「ヘイコラワード」をTシャツなどのプロダクトにして、2025年12月26日(金)正午よりHEYCOLAオンラインショップにて販売します。（数量限定）
【番組本編】
『VOICE COLLECTION vol.3』
#1「ペスノノヘイコラ」（PESに関するヘイコラ）
#2「オウタノヘイコラ」（OTAに関するヘイコラ）
#3「リョウノヘイコラ」（RYOに関するヘイコラ）
▼動画
Youtube：https://www.youtube.com/@VOICECOLLECTION_HEYCOLA
▼音声
Artistspoken / Apple podcast / Spotifyにて無料配信
コラボ商品（※数量限定）
＜番組内の『コトバ』をプロダクト化し、限定商品としてEC販売＞
・発売日時 ：2025年12月26日(金) 正午～
・オンラインショップ：https://heycola.com/
・Instagram：https://www.instagram.com/heycola_dmb/
・限定商品 ：１.Tシャツ、２.ロンT、３.フーディー、４.ステッカー
商品一覧
１.HEYCOLA T-SHIRT by PES
価格：7,700円（税込）サイズ：L/XL/2XL
２.HEYCOLA T-SHIRT by OTA
価格：7,700円（税込）サイズ：L/XL/2XL
３.HEYCOLA T-SHIRT by RYO
価格：7,700円（税込）サイズ：L/XL/2XL
４.HEYCOLA LST-SHIRT by PES
価格：9,075円（税込）サイズ：L/XL/2XL
５.HEYCOLA LST-SHIRT by OTA
価格：9,075円（税込）サイズ：L/XL/2XL
６.HEYCOLA LST-SHIRT by RYO
価格：9,075円（税込）サイズ：L/XL/2XL
７.HEYCOLA HOODIE by PES×OTA×RYO
価格：17,600円（税込）サイズ：L/XL/2XL
８.HEYCOLA STICKER SET（7枚入り）
価格：2,888円（税込）
ABOUT『HEYCOLA』
ヘイコラを罵倒する。HEY!!!!コラッ!!!!『HEYCOLA｜ヘイコラ』は、2024年6月に立ち上がった、世の中の媚びへつらいを切り取るコラムブランド。日常の中に潜む『ヘイコラ』をB型ひとりっ子のおっさんの主観で切り取る無農薬・無添加コラム「HEYCOLUMN｜ヘイコラム」、アーティストや著名人の『ヘイコラ』に関するトーク番組『VOICE COLLECTION』を運営。
https://heycola.com/