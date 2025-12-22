【富士吉田市 自動運転EVバスプロジェクト】市街地公道(富士みち)におけるレベル2自動運転の有償実証運行を2026年1月5日(月)より開始

富士急行株式会社

山梨県富士吉田市（市長：堀内茂）、富士急行株式会社(山梨県富士吉田市、取締役社長：堀内光一郎)、富士急バス株式会社（山梨県南都留郡富士河口湖町、取締役社長：古屋毅）は、持続可能な地域公共交通の実現に向け、オペレーターが乗った状態で一部の運転をシステムが担う「レベル2」による自動運転EVバス運行の実証実験を、2023年10月から2025年5月にかけて様々な走行環境で行ってまいりました。

実証実験を通して、運行に関わる技術面、社会受容性を検証してきましたが、次のステップとして、有償での実証運行を2026年1月5日(月)～2月28日(土)の期間、富士吉田市内の公道「富士みち」を中心とする市内を循環するルートにて実施いたします。

今後も安心・安全・安定を高めるための各種改善を図りながら、オペレーターに替わりシステムが運転を制御する「レベル4」運行に必要な許認可を取得し、2026年度における自動運転レベル4の社会実装を目指します。

運行概要

■運行車両 TIER(ティア) IV (フォー)Minibus(ミニバス) 2.0（ベース車両BYD J6）

■運行速度 35km/h以下

■乗車定員 16人（オペレーター1人含む）

■運行期間 2026年1月5日(月)～2月28日(土)

■運行区間 富士吉田市内を循環するルート全長約5.2km

■運行本数 1日6便

■乗車場所 13カ所

■乗車運賃 大人100円、小人50円（小学生未満無料）

■運行体制 乗務員1人、遠隔監視員1人

■運行会社 富士急バス株式会社

■公式ｻｲﾄ https://special.fujiyama-navi.jp/

■公式SNS FUJIYOSHIDA自動運転EVバス → X（旧Twitter）(https://x.com/fujiyoshida_J6)・Instagram(https://www.instagram.com/fujiyoshida_j6)・Facebook (https://www.facebook.com/fujiyoshidaJ6/)

■実施体制

【富士吉田市 レベル４ モビリティ・地域コミッティ】

富士吉田市

富士急行株式会社

富士急バス株式会社

BOLDLY株式会社

富士河口湖町

鳴沢村

関東運輸局

関東地方整備局

関東経済産業局

関東総合通信局

山梨県警察本部

【協力団体】

山梨大学 工学部／生命環境科学部 地域社会システム学科

富士吉田商工会議所

一般社団法人富士五湖観光連盟

一般財団法人ふじよしだ観光振興サービス

株式会社ふじよしだまちづくり公社

ルート図

「富士みち循環ルート」は観光施設・商店街・公共施設などが集まる中心エリア

「富士みち」は富士山に向かって一直線にのびる道路で、ルート周辺は「商店街」「富士山駅」「生活・公共施設」「世界遺産構成資産」の4つのエリアに分かれています。市役所や学校等、地域住民に対する市内のアクセス向上に繋がるほか、訪日観光客の二次交通手段として地域の回遊性向上や地域経済への波及効果が期待されます。

■「富士みち循環ルート」概要

デジタル技術を活用した乗車予約の検証

自動運転EVバスの乗車には事前予約が必要です。予約受付はモビリティ予約プラットフォーム「SEKITORI」（運行事業者・富士急行株式会社所有）で行います。なお、2025年12月23日(火)午前10時から予約受付を開始します。

■予約・当日の乗車方法

乗車予約

事前予約制です。SEKITORI(https://smartbus-mtfuji.sekitori.jp/)にてご利用日・区間・人数を選択しご予約ください。

※予約時にはクレジットカードまたはPayPayで事前決済が必要です。

※予約の変更、キャンセルは発車時刻前にお願いします。

※各便の定員は15人です。

※当日空席がある場合には、予約なしでもご乗車いただけます。

乗車方法

当日は予約時に発行されたQRコードを乗務員にご提示ください。

会社概要

社名：富士急行株式会社

代表者：堀内光一郎

設立：1926年9月18日

所在地：【本社】山梨県富士吉田市新西原5丁目2番1号【東京本社】東京都渋谷区初台1丁目55番7号

事業内容：レジャー・サービス業/運輸業/不動産業

株式上場：東証プライム

公式ＨＰ：https://www.fujikyu.co.jp/

社名：富士急バス株式会社

代表者：古屋毅

設立：1991年1月10日

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町小立 4837

事業内容：一般乗合旅客自動車運送事業/一般貸切旅客自動車運送事業

公式ＨＰ：https://www.fujikyubus.co.jp/