池田エライザ × 阿達 慶 × 監督: 松居大悟 × 脚本: 上田 誠　映画『リライト』　Blu-ray＆DVD 12月24日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、法条 遥の小説を、松居大悟監督が上田 誠（ヨーロッパ企画）と初タッグを組み、池田エライザ＆阿達 慶で映画化、2025年6月に全国ロードショー公開された『リライト』のBlu-ray（7,480円／税込）とDVD（4,180円／税込）を2025年12月24日に発売します。

▲『リライト』Blu-ray（特装限定版）

(C)2025『リライト』製作委員会

■『リライト』Blu-ray（特装限定版）商品特長

本商品は、本編ディスクに加え、特典ディスク（Blu-ray）が付属します。特典ディスクには、メイキング映像、舞台挨拶映像集に加え、池田エライザ、阿達 慶、松居大悟、上田 誠出演のビジュアルコメンタリー、WEB用PV、主題歌「scenario」、インスパイアソング「貴方に晴れ」、「貴方に晴れ～薫衣草の香りver.～」のMusic Videoを収録しています。さらに、ポストカード３種と特製スリーブケースが付属します。

■映画『リライト』について

本作品の原作は、“SF史上最悪のパラドックス”として評判を呼んだ法条 遥の「リライト」（ハヤカワ文庫）です。監督は数々の青春映画で若い世代から圧倒的な支持を集める松居大悟、脚本は“時間もの”で高い評価を獲得している上田 誠（ヨーロッパ企画）が務めています。主人公の美雪を演じるのは池田エライザ、クラスメイトには橋本 愛、久保田紗友、倉 悠貴ら実力派が集結し、高校３年生とその10年後の２つの年齢を鮮やかに演じ分けました。また300年後の未来からやって来た保彦役は、本作が映画初出演となる阿達 慶が務めました。

イタリアのウディネ・ファーイースト映画祭（コンペティション）、上海国際映画祭（日本映画週間オープニング上映）、カナダのファンタジア国際映画祭（ケベック映画批評家協会部門でのコンペティション上映）など、数々の海外映画祭での上映に加え、スイスのヌーシャテル国際ファンタスティック映画祭のアジアン・コンペティション部門では、最優秀アジア映画の観客賞を受賞しています。Blu-ray＆DVDの発売を記念して、2025年12月23日(火)より順次、東京と広島でのパネル展示を実施いたします。また、映画『リライト』公式Xでのスペースにて、2025年12月26日(金)に松居大悟監督・岡田直樹プロデューサー出演による同時視聴会を予定しています。

詳細は映画『リライト』オフィシャルサイト（https://rewrite-movie.jp/）をご確認ください。

＜ストーリー＞

高校3年の夏、転校生の保彦がやってきた。

彼はある小説を読み、憧れて、300年後からタイムリープしてきた未来人だった。

保彦と秘密を共有する美雪。やがて二人は恋に落ちた。

そして、7月21日、運命が大きく動く。保彦からもらった薬で、美雪は10年後にタイムリープする。未来の美雪は1冊の本を見せ、「あなたが書く小説。……絶対書ける。」と告げる。それは保彦が未来で出会う小説―タイムリープから戻った美雪は、未来へ帰っていく彼を見送った。「この夏の彼と私の物語を書き、必ず時間のループを完成させる」という約束を交わし―。

10年後、小説家になった美雪は、ようやく出版にこぎつけた保彦との“自分だけの物語”を手に帰省する。

しかし運命の日、いくら待っても10年前の美雪は来なかった。なぜ来ない！？

数日後。担当編集から、同じ内容の小説を別の作家が先に書いていたことを告げられ、美雪に盗作疑惑がかけられてしまう。さらには同級生の鈴子も同じ内容の物語を書いていたことが判明する。一体何が起こっている？美雪が謎を追う最中、同窓会にクラス全員を集めた茂は、自分だけが知る保彦の衝撃“物語”を語りはじめる…。

なぜ10年前の美雪は現れなかったのか？保彦がやって来るきっかけとなった小説を書いたのはいったい誰なのか？

あの夏のタイムリープの謎と秘められた感情が、10年の時を翔けて明らかになる―

■店舗共通特典

対象法人にてBlu-rayをご予約・ご購入いただいた方から先着で、“オリジナルポストカードケース” （H170mm×W143mm）がプレゼントされます。

▲オリジナルポストカードケース

(C)2025『リライト』製作委員会

※対象商品はBlu-ray（特装限定版）です。DVDは対象外となります。

※対象店舗等はバンダイナムコフィルムワークス作品情報サイトV-STORAGE内の商品情報ページ

（https://v-storage.jp/benefits/256677/）をご覧ください。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、

ご購入ください。

※各特典は、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典の有無についての詳細、商品の品揃えなどに関しては各店舗へご確認をお願いいたします。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

■商品概要

商品名 ：『リライト』Blu-ray（特装限定版）

価 格：7,480円（税込）、6,800円（税抜）

発売日 ：2025年12月24日

収録時間：367 分

本編ﾃ゛ｨｽｸ：130分(本編127分+映像特典3分)

特典ﾃ゛ｨｽｸ：237分

スペック：本編ﾃ゛ｨｽｸ：ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰTrueHD（5.1ch）・ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD50G／

16：9<1080p High Definition>／ｽｺｰﾌﾟｻｲｽ゛／ﾊ゛ﾘｱﾌﾘｰ日本語字幕付（ON・OFF可能）

※ﾊ゛ﾘｱﾌﾘｰ日本語音声ｶ゛ｲﾄ゛有

特典ﾃ゛ｨｽｸ：ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD50G／

16：9<1080p High Definition>・一部16：9<1080i High Definition>

封入特典：●特典ディスク

・メイキング映像

・舞台挨拶映像集

（5/19完成披露試写会、6/12公開記念前夜祭、6/19公開記念舞台挨拶）

・ビジュアルコメンタリー（出演：池田エライザ、阿達 慶、松居大悟、上田 誠）

・WEB用 PV（ミステリ/美雪VS友恵/終わらないタイムリープ計画）

・Music Video（「scenario」Music Video、「貴方に晴れ」Music Video、

「貴方に晴れ～薫衣草の香りver.～」Music Video）

●ポストカード（3種）

映像特典：●特報

●本予告

●TV SPOT

他、仕様：●特製スリーブケース

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

※DVD（4,180円／税込）も同日発売となります。

■関連サイト・SNS

◎映画『リライト』公式HP：https://rewrite-movie.jp/

◎映画『リライト』公式X：https://x.com/Rewrite_movie

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/