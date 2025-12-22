「あのアロマを客室でも楽しみたい」というファンの声がついに実現！天然ヒノキ香るオリジナル消臭スプレーを全国の客室に順次導入。

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに国内外で178店舗のホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、「ヒノキの香りをもっと身近に楽しみたい」というファンからの熱いご要望にお応えし、香りによるリラックス効果とダブル消臭効果を備えた「スーパーホテルオリジナル ヒノキアロマルームスプレー」を2025年12月下旬以降、全国のスーパーホテル客室へ導入開始いたします。

■導入の背景：ファンの「好き」を形に

スーパーホテル店舗のロビーや大浴場などでは、お客様にリラックスしてご滞在いただけるよう従来から天然ヒノキアロマを使用しており、お客様やファンの皆様から「ヒノキの香りを嗅ぐと、スーパーホテルに帰ってきたと感じる」とお声をいただくほど、ご好評いただいておりました。こういった声を真摯に受け止め、スーパーホテルのヒノキアロマをご自宅でも楽しんでいただけるよう商品化したオリジナルの天然ヒノキアロマを、2025年7月1日から公式オンラインストア(https://superhotel.ocnk.net/product/90)にて販売開始いたしました。

今回、スーパーホテルファンミーティング「超（スーパー）・集会」で寄せられた「ヒノキのアロマを客室にも導入してほしい」というアイデアを形にして、客室に設置できるアロマルームスプレーを開発し、2025年12月下旬以降、全国の客室に順次導入します。

■「スーパーホテルオリジナル ヒノキアロマルームスプレー」製品特徴：リラックス効果と消臭効果

本製品は、岐阜県東白川村産の天然東濃ヒノキのアロマを配合した、スーパーホテルオリジナルのアロマルームスプレーです。衣類、布製品の消臭のほか、ルームスプレーとして室内の空間の香りづけにも、アルコールフリー処方で安心してご使用いただけます。

柔らかな「ヒノキの香り」でリラックス

陽の光が差し込む明るい森にいるような、心が落ち着く、自然と調和する柔らかく優しい香りが特徴です。

・東濃ひのき：岐阜県東白川村産のひのきを配合し、リラックス効果をもたらします。

・ブレンド原料：ヒノキの他、パイン、ラベンダー、カモミールなどを配合しています。

■スーパーホテルファンミーティング 「超・集会」とファンコミュニティ「超・集団」について

スーパーホテルは、スーパーホテルを応援してくださるファンを招待したファンミーティング「超・集会」を2023年10月より日本全国各地で定期的に開催しており、これまでに計8回実施してきました。「超・集会」では、クイズやワークショップを通してホテルのコンセプトやサービス開発の想いなどをより深くご理解いただくと共に、ファンの皆様やスタッフとのディスカッションを通して「スーパーホテル愛」を深めていただいております。また、皆様からいただくフィードバックやアイデアは、新たなサービス開発の貴重なヒントとなっています。

2025年1月には、さらに多くのファンの方々とリアルタイムで交流ができる場を作りたいという想いから、新たにファンコミュニティ「超（スーパー）・集団」を結成しました。「超・集団」では【ホテナカもホテソトも楽しもう】をコンセプトに、Slack アプリを活用した掲示板での情報交換、テーマに沿ってディスカッションをするNAMBO NAMBO会議などを企画しています。

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内177店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/

その他の主な受賞歴：「第6回 カーボン・オフセット大賞 環境大臣賞」カーボン・オフセット推進ネットワーク（2016年）、「気候変動アクション環境大臣表彰」 普及・促進部門 環境省（2020年）、「第 26 回 グリーン購入大賞 大賞・環境大臣賞」グリーン購入ネットワーク（2025年）