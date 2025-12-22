¥ß¥Ã¥ー¡õ¥ß¥Ëー¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëÌµÅº²Ã(¢¨)¤ÎÆþÍáÎÁ¡Ø¤Ò¤Ê¤Üー¤ë¡Ù¤ò¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¸ÂÄêÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è https://www.akachan.jp¡Ë¤Ï¡¢3·î3Æü¡ÊÅí¤ÎÀá¶ç¡Ë¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¥Ð¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë¤Î¡ÖÌµÅº²Ã(¢¨)¥Ð¥¹¥Üー¥ë¡Ê¡õ HUG time¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¡Ø¤Ò¤Ê¤Üー¤ë¡Ù¤ò2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://shop.akachan.jp¡Ë¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆ±Æü¤Î9»þ40Ê¬º¢¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÁ´Å¹·×10,000¸Ä¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ß¥Ã¥ー¡õ¥ß¥Ëー¤Î¡È¤Ò¤Êº×¤ê¡É¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡Û
ÆüËÜ¤Î¸ÞÀá¶ç¤ÎÃæ¤Ç¤â3·î3Æü¤Ï¡ÖÅí¤ÎÀá¶ç¡×¡¢5·î5Æü¤Ï¡ÖÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ½Ë¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¤Ò¤Ê¤Üー¤ë¡Ù¤Ï¡¢¡È¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀá¶ç¡É¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÆþÍáÎÁ¤È¤·¤Æ´ë²è¡¦³«È¯¤µ¤ì¡¢¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã¡È¤ª¤À¤¤¤ê¤µ¤Þ¡É¤È¡È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡É¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡ä
1¤Ä¤Î¥Ð¥¹¥Üー¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥ー¡Ê¤ª¤À¤¤¤ê¤µ¤Þ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥ß¥Ëー¡Ê¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¡¢1ÂÎ½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÑ¿åÂæ»æÉÕ¤¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ä
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤ÎÂÑ¿åÂæ»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍá¼¼¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥ー¤È¥ß¥Ëー¤òÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤Êº×¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾þ¤ì¤ëÂæ»æ¤Ï¡¢ÂÑ¿åÍÑ»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¯¤á¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ÌµÅº²Ã(¢¨)¥Ð¥¹¥Üー¥ë ¤Ò¤Ê¤Üー¤ë¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥ß¥Ã¥ー¡Ê¤ª¤À¤¤¤ê¤µ¤Þ¡Ë¡¿¥ß¥Ëー¡Ê¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡Ë
¢£²Á³Ê¡¡¡¡¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ770±ß¡Ë
¢£ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§70£ç¡Ê1²óÊ¬¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§3ºÐº¢～¡¡¢¨ »ÈÍÑ»þ¤Ï¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¾¦ÉÊURL¡§https://bit.ly/4j1s6rJ(https://bit.ly/4j1s6rJ)
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥ー¡Ê¤ª¤À¤¤¤ê¤µ¤Þ¡Ë¤È¥ß¥Ëー¡Ê¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡Ë¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¤ß¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¡õ HUG time¡×¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡È5¤Ä¤ÎÌµÅº²Ã(¢¨)¡É¡Û
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥Üー¥ë¤ÏÆü¡¹¤ÎÆþÍá»þ´Ö¤òºÌ¤ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¹á¤ê¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÈ©¤Ø¤Î»É·ã¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢5¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤òÌµÅº²Ã(¢¨)¤Ë¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸í°ûËÉ»ßºÞ¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ü¦Á¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡õ HUG time¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ï¥°¥¿¥¤¥à¡Ë¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¤Î¤ªÉ÷Ï¤½¬´·¤¬¿Æ»Ò¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÆþÍá¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¯ÂçÊÑ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È©¤ÈÈ©¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Û¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Ü¦Á¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡ä
¢£ÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç
¤ªÈ©¤Î½á¤¤¤ò¼é¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£ÆþÍá¸å¤Î¤ªÈ©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£¸í°ûËÉ»ßºÞÇÛ¹ç
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¸í¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ï¶ì¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾®¤µ¤¤ÉôÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸í°û¡¦¸í¿©¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢3ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤³Ñ´ÝÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¡ä
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢¸í°ûÍ½ËÉ¤Î¤¿¤áÄÌ¾ï¤è¤ê¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤á(¢¨)¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¥«¥Á¥Ã¤ÈÊÄ¤Þ¤ë¡É¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Ä¾ÀÜ¤ªÅò¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¡õ HUG time¡×¤Î¥Ð¥¹¥Üー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¡Ö¡õ HUG time¡×¤Î¥Ð¥¹¥Üー¥ë¤Ï¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¯°Â¿´¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥®¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥Á¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤ÎÊý¤ËÈéÉæ»É·ã¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡õ HUG time¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥Üー¥ë¤ÎÈùÈ¯Ë¢²½¡¢°×ÍÏ²½¡¢È¯Ë¢»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÃº»À¥¬¥¹¤ÎÍÞÀ©¡¢³±¤¹þ¤ßËÉ»ß¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ªÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
½¾ÍèÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¡¢¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¤Ê¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
Á´6¼ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç³Æ5¼ïÎà¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£½¸¤á¤Æ³Ú¤·¤¤Á´30¼ïÎà¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ÌµÅº²Ã(¢¨)¥Ð¥¹¥Üー¥ë¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¡¦¥ß¥Ã¥ー¡õ¥ß¥Ëー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤¯¤Þ¤Î¥×ー¤µ¤ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Åã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸
¢£²Á³Ê¡¡¡¡¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ770±ß¡Ë
¢£ÆâÍÆÎÌ¡¡¡§70£ç¡Ê1²óÊ¬¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§3ºÐº¢～¡¡¢¨ »ÈÍÑ»þ¤Ï¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¾¦ÉÊURL¡§https://bit.ly/45gO2u8(https://bit.ly/45gO2u8)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
ËèÆü¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡£ ¥â¥Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¡×¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÆü¡¹¤Î¡ÈÊë¤é¤·¡É¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
公式Instagramにて新商品情報も随時配信中！
¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤â¿ï»þÇÛ¿®Ãæ¡ª
ノルコーポレーションのプレスリリース一覧
¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/4063
¡ÚÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.akachan.jp