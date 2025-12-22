いちごの贅沢時間　華やぐ５つのストロベリースイーツを販売

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都（所在地：京都市中京区船屋町420、総支配人：友田 貴久）は、１Fダイニング＆カフェ「THE OIKE TERRACE」で、華やかで豊かな味わいのいちごを主役にした５種類のストロベリースイーツを、2026年1月7日(水)から2月28日(土)までの期間限定で販売します。



ストロベリースイーツ5種

【概要】


期　間：2026年1月7日(水)～2月28日(土)


時　間：14:00～17:00(L.O.16:30)


店　舗：1F ラウンジ＆カフェ「THE OIKE TERRACE」


　　　　


予約・問合せ：075-241-1114（レストラン直通）


URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/kyoto/news/zslg0miwvenr/



5つのストロベリースイーツ

＜いちごのフルーツグラタン＞

とろりと焼けたサバイヨンに包まれたいちごや様々なフルーツが、スプーンを入れるたび新しいハーモニーを奏でる、寒い冬におすすめの温かい一皿です。甘い香りと滑らかにとろけたバニラアイスクリームとともにお召し上がりください。


料金：1,200円







＜いちごのロールケーキ＞

柔らかな口どけのクリームといちごの香りをしなやかなスポンジで上質にまとめたロールケーキ。ひと口ごとに、優雅な余韻が静かに広がります。


料金：1,000円






＜いちごのバクスチーズケーキ＞

甘く香るいちごと濃厚なチーズの風味が絶妙にマッチした、上品に贅沢を奏でる一品。口に入れた瞬間に広がるいちごの豊かな香りが、上質な物語を描き出します。


料金：800円






＜いちごのタルト＞

香ばしく焼き上げたタルト生地の上でいちごが宝石のように艶やかに輝くタルトです。フレッシュないちごの甘みと爽やかな酸味が織りなすハーモニーが優美な香りとともに口の中でほどけます。


料金：800円






＜いちごのパウンドケーキ＞

しっとりとした生地の香ばしさといちごの爽やかな香りがふわりと広がるマーブル模様のパウンドケーキ。甘さも酸味もやわらかくまとまった、心地よい味わいです。


料金：600円








※料金には消費税・サービス料が含まれます。


※お持ち帰りのご対応は承っておりません。


※画像は全てイメージです。


※仕入れ状況により内容の変更、品切れとなる場合がございます。




ダイニング＆カフェ「THE OIKE TERRACE」

営業時間：朝　食　7:00～10:00(L.O.)


　 ランチ　11:30～14:30(L.O.14:00)


　　　　　カフェ　14:00～17:00(L.O.16:30)


料　　金：朝　食　大人3,850円、7歳～12歳 2,000円、


　　　　　　　　　6歳以下無料


　　　　　ランチ　1,700円～


　　　　　カフェ　1,680円～


　　　　　※上記料金には、消費税、サービス料が含まれます。






ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都について


「祇園祭」で山鉾巡行が行われる京都の目抜き通り、御池通に面したホテルです。シンプルで洗練されたデザインの客室は、柔らかな光と相まって優雅なひとときを演出。宿泊者様全員がご利用いただけるラウンジでは、「サダハル・アオキ・パリ 烏丸御池店」のスイーツを楽しむアフタヌーンティーやカクテルタイムなど、充実したフードプレゼンテーションをご提供します。






所在地：京都市中京区船屋町420


客 室 数：125室


館内施設：レストラン、バー、パティスリー、宿泊者用ラウンジ、大浴場


アクセス：京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅（1番出口） 徒歩約2分


URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/kyoto/



ロイヤルパークホテルズについて


ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。