【桃鉄好き必携】 ゲームに登場する“物件”のモデルを徹底ガイド！『るるぶ桃太郎電鉄２』　12月22日（月）発売47都道府県・約300スポット掲載の大ボリューム！

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『るるぶ桃太郎電鉄２』を2025年12月22日（月）に発売いたします。

▼『るるぶ桃太郎電鉄２』とは

プレーヤーが会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指す大人気すごろくゲーム「桃太郎電鉄」（発売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント）。

そのシリーズ最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』（2025年11月13日発売、以下『桃鉄２』）と、旅行ガイドブックの代名詞「るるぶ」がコラボ！ 「桃鉄」好き、旅好きなら楽しめること間違いなしの一冊が出来上がりました。本書の発売を記念して中身の一部を特別公開します。

さぁ、新しい「桃鉄」と一緒に、日本を旅しましょう！

▼ゲームに登場する物件のモデルは？ 編集部が徹底調査！

2025年11月発売のゲーム『桃鉄２』は2020年発売の『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～』と比べて、物件駅の数が約3倍に！ マップは「東日本編」「西日本編」に分かれ、プレーヤーが購入できる物件の数も大幅にボリュームアップしました。本書では、「東日本編」「西日本編」それぞれに登場する物件のモデルとなった実在の店舗・施設を、全47都道府県とことんリサーチ。特に物件駅数

の多い都道府県では、実在の店舗を繋いだモデルコースもご紹介。

▼イベントや名産怪獣、歴史ヒーローにも注目！

ゲーム『桃鉄２』では停車した駅、所有する物件、プレーした年数などに応じてイベントが発生しますが、本書ではイベントに注目したコラム特集も充実。たとえば「西日本編」の「五大牛を探せ！」というイベントにちなんで、ゲーム上で指定される5カ所で育てられているブランド牛や、牛肉を堪能できる名店をご紹介しています。

ほかにも、突然出現してハプニングを起こす名産怪獣や、特定駅の物件を独占することによって仲間になる歴史ヒーローなども深掘りしています！

▼ゲーム総監督や「桃鉄」LOVEな有名人のインタビューも掲載！

巻頭特集にはシリーズの生みの親であり、ゲーム『桃鉄２』では総監督を務めるさくまあきらさんにインタビュー。最新作の魅力や、思い入れのある地域について伺いました。

また、『桃鉄２』のCMにも出演している人気芸人、陣内智則さん、ケンドーコバヤシさん、霜降り明星せいやさんも登場！ 「桃鉄」のなかでの推し駅・推し物件や、『桃鉄２』をプレーして行きたくなった物件などを聞きました。どんな回答なのか、お楽しみに！

全国物件めぐり | 桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ (桃鉄２) 公式サイト(https://www.konami.com/games/momotetsu/2/meguri/)

まるっと全駅！マップ | 桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～ (桃鉄２)(https://www.konami.com/games/momotetsu/2/map/)

▼商品概要

【書名】『るるぶ桃太郎電鉄２』

【定価】1,400円（税込1,540円）

【仕様】AB判（天地 257mm×左右 210mm）、本誌 96ページ（オールカラー）

【発売日】2025年12月22日（月）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

(c)さくまあきら (c)Konami Digital Entertainment

