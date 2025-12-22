【いわきFC】秋本真吾スプリントコーチ、来季よりスプリントアドバイザーに就任

株式会社いわきスポーツクラブ

このたびいわきFCは、秋本真吾スプリントコーチが、2026シーズンよりスプリントアドバイザーに就任することとなりましたので、お知らせいたします。

いわきFCは、秋本氏が代表を務める「SPRINT COACH PROJECT」とオフィシャルパートナー契約を締結しており、走りの専門性をチーム強化の中核に据え、“走る文化” を広げていく新たな挑戦を共に進めてまいります。

【秋本 真吾（SHINGO AKIMOTO）】

| 生年月日

1982年4月7日（43歳）

| 出身

福島県大熊町

| 経歴

2012年まで400m ハードルの陸上選手として活躍。引退後はスプリントコーチとしてプロ野球球団、J リーグクラブなど多くのプロスポーツ選手に走り方のコーチングを展開。

2010年～2012年：オリックスバッファローズ

2016年～2021年：阪神タイガース

2022年～：埼玉西武ライオンズ

2022年～：いわきFC

その他、高校大学サッカー部、野球部、各競技の育成年代チームなど多くのアスリートへのスプリント指導を行う。

| コメント

「いわきFCのエンブレムを背負い4年。

スプリントコーチという走ることに特化した専門職を正式に採用してくれたクラブ。スプリントコーチが全てのスポーツチームに存在する未来を創るという僕の夢の第1歩を叶えてくれたクラブ。それがいわきFCです。



この4年、本気で選手と向き合ってきました。

本気でこのクラブが目指す理念を実現させるんだという強い覚悟を持ってこのクラブに来ました。



『日本のフィジカルスタンダードを変える』

『90分間止まらない、倒れない』



僕のこれまでスプリントコーチとして培ってきた全ての経験をこのクラブに貢献すると誓いました。この4年でJリーグで1番走ることに特化したチームになったと自信を持って言えます。



それが達成できたのも、どんな時もスプリントトレーニングを信じてくれた選手たち、走ることへの興味関心を絶やさず向き合ってくれたスタッフの皆さん、いわきFCのフットボールを心から愛てくれたサポーターの皆さんがいてくれたからです。心から感謝しています。



日本の、世界のフットボールを進化させるために、スプリントコーチという専門職をもっともっと広げていくために、新たな挑戦をします。

SPRINT COACH PROJECTを通じて、いわきFCのフットボールをより進化させるために、これからのいわきFCの新しい未来のために、いわきFC スプリントコーチという役割は僕の一番弟子にバトンを渡し、より厚く、より熱く、いわきFCの『魂の息吹くフットボール』に走りを通じて貢献させていただきます。



いわきFCのホームタウンのひとつに地元である福島県 “大熊町”がある。

僕にとっては本当に感慨深い想いの詰まったクラブです。今から4年前、大倉社長の電話から全てが始まりました。僕の夢を叶えてくれて本当にありがとうございました。



スプリントコーチとしての役割は一区切りですが、これからも続くいわきFCへの恩返し。スプリントアドバイザーとして引き続きよろしくお願いいたします。



WALK TO THE DREAM」