Legal AI - 電話DXの決定版！24時間365日働く「AIコールセンター」が月額1万円で即日導入可能に。プッシュ操作不要の顧客体験へ。あらゆる業種のカスタマーサポートに対応

Legal AI株式会社Legal AI - AIコールセンター

Legal AI 株式会社（本社：東京 代表取締役 渡部 薫）は、人間と全く区別がつかない自然な音声で対話する次世代型「AIコールセンター」サービスの提供を開始しました。本サービスは24時間365日稼働し、プッシュボタンによる煩わしい操作を一切不要にしました。顧客が話す内容をAIが直接理解し、適切な案内や手続きを行います。

最大の特徴は、あらゆる業種・職種に対応する柔軟性と、圧倒的な導入スピードです。クライアント独自の業務知識を強化学習させたAIを、要件定義から最短1日で構築可能。電話番号（03/050）の新規発行からウェブサイト埋め込み型通話まで対応し、初期費用10万円、月額1万円からの従量課金制という低コストで提供します。人手不足に悩む企業の電話業務を完全自動化し、顧客をお待たせしない最高のサポート体験を実現します。

「人間と話しているみたい」な感動体験を。24時間365日完全対応の「AIコールセンター」サービス提供開始

～もう電話番は要りません。初期10万円・最短1日で、あなたの会社に「眠らない優秀なオペレーター」を～

当社のAIコールセンター：050-1726-2090

Legal AI 株式会社（本社：東京都）は、最先端の生成AIと音声合成技術を融合させた、完全自動化「AIコールセンター」サービスをリリースいたしました。従来の高額で導入ハードルの高いコールセンターシステムを一新し、あらゆる規模のビジネスに「24時間対応の窓口」を提供します。

■ なぜ、Legal AIの「AIコールセンター」なのか？

従来の自動音声（IVR）は、「ガイダンスに従って番号を押す」操作が顧客のストレスとなり、離脱や満足度低下の原因となっていました。また、有人対応は人件費の高騰や採用難、深夜対応の難しさという課題を抱えています。

私たちのAIコールセンターは、これらの課題を一挙に解決します。

【3つの革新的ソリューション】

- 人間を超えた「超・自然対話」「えーっと」「そうですね」といった相槌や、抑揚、間（ま）まで、人間そのもの。顧客は機械と話していることを忘れるほどスムーズに用件を伝えられます。番号入力による機械的な振り分けは一切不要です。- 文脈を理解し、成長する「強化学習」単なるQ&Aボットではありません。AIは対話を通じて学習し、企業のサービス内容、専門用語、顧客の隠れたニーズを深く理解していきます。予約受付、資料請求、トラブル一次対応など、複雑な業務もこなす「熟練スタッフ」へと成長します。- ハイブリッドな導入形態地域密着ビジネスに必須の「03」や「050」の電話番号取得はもちろん、Webサイト上の通話ボタンから直接つながるIP電話システムも完備。アプリ不要で、ブラウザからワンタップでAIにつながります。

■ 驚きの導入スピードとコストパフォーマンス

- 最短1日で稼働開始: 必要な情報をいただくだけで、翌日にはAIオペレーターが電話に出られます。急な欠員補充やキャンペーン対応にも最適です。- 業界最安水準: 初期導入費10万円、月額基本料1万円（＋従量課金）から。大手企業だけでなく、スタートアップ、個人医院、飲食店、士業事務所など、すべての事業者が導入しやすい価格設定を実現しました。

■ あらゆる業種・職種に対応

- 法律・士業: 相談予約、一次ヒアリング、手続き案内- 医療・クリニック: 診療予約、休診日案内、発熱相談の振り分け- EC・通販: 注文受付、配送状況確認、返品対応- 不動産: 物件確認、内見予約、入居者サポート- 飲食・美容: 予約対応、空席確認、コース案内Legal AI - AIコールセンター業種別

■ 料金プラン

- 初期導入費：100,000円（税別）- 月額基本料：10,000円（税別）～- 通話料：利用実績に応じた従量課金※詳細はお問い合わせください。デモ体験も可能です。

■ 今後の展望

Legal AIは、「AI×音声」の力でビジネスのコミュニケーションを再定義します。電話対応の自動化により、人はより創造的な業務に集中できる社会へ。私たちは、企業の成長と顧客満足度の最大化をテクノロジーで支え続けます。

■ Legal AIの強み

Legal AIの強みは、高度な法的推論と人間レベルの対話技術の融合です。膨大な判例を学習した独自LLMによる「勝訴確率予測」や「文書自動生成」といった専門処理に加え、感情や間まで再現する自然な音声合成技術を実装。さらに法規制をクリアする設計力と、最短1日でシステム構築可能な開発スピードにより、リーガルテックから汎用コールセンターまで、実用性の高いAIソリューションを迅速に社会実装します。

[ クラウドファンディング実施中 ]

『泣き寝入りを終わらせる。すべての人に、完全無料のAI弁護士を提供したい』

詳細URL：https://camp-fire.jp/projects/908196/view

Legal AI - 『泣き寝入りを終わらせる。すべての人に、完全無料のAI弁護士を提供したい』

[ パートナー ]

加陽 麻里布（ブログ(https://note.com/asanagi_co)）

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士(https://marinokayo.com/)

司法書士としての専門性に加え、会社経営者・講師・動画配信・著者としても幅広く活動する専門家です。

佐藤 誠（公式サイト(https://satomakoto.jp/)）

警視庁捜査一課殺人犯捜査第一係・元警部補

取調官として数多くの殺人犯と対峙し、“伝説の落とし屋”との異名をとる。

[ 掲載・採用実績 ]

■日本経済新聞の記事

・裁判の流れを解説、生成AIが訴状から分析 新興が開発(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC10BSJ0Q5A410C2000000/)

・生成AI、法律相談窓口に リーガルアイが弁護士支援(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1904S0Z10C23A7000000)

■テレビ東京『訴えたいオンナたち(https://www.tv-tokyo.co.jp/uttaetai/)』にて、AI愛子ちゃん採用

アレン様とヤバイ男話で共感の嵐！「最新AI弁護士」が、恋愛のお悩みを秒で解決！ 訴えたいオンナたちのディープで過激なお悩みの連続！

TVer配信URL: https://tver.jp/episodes/ep7slf7db7

Legal AI - 訴えたいオンナたち

Legal AI 株式会社について

「司法を、すべての国民の手に取り戻す」をミッションに、AIテクノロジーで社会課題解決に挑むリーガルテック企業です。

[連絡先情報]

Legal AI カスタマーサポート

AI愛子：AIアバター

メール：info@legalai.co.jp

ウェブ：https://legalai.co.jp/

AI弁護士コールセンター：050-1726-2090