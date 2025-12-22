産業動物獣医師向け医薬品指示書をDX化

写真拡大 (全7枚)

株式会社ERanchers

URL：https://meditap.cowmaker.com

現場実務に即した“正当派インフラ”として、獣医療の記録業務を標準化


株式会社ERanchersは、


産業動物獣医師向けの


医薬品指示書DXプラットフォーム


「メディタップ（MediTap）」


の提供を開始しました。



メディタップは、


ポジティブリスト制度への対応を前提に設計され、　これまで手書きや分散管理が主流だった医薬品指示書業務を、


正確かつ効率的に電子化・一元管理することを目的とした実務インフラです。



一目でわかるダッシュボード

数回のタップで完成

管理牧場もLINEで簡単連権

調査レポートも簡単出力

■ 開発の背景



産業動物獣医療の現場では、医薬品指示書の作成・管理が紙ベースや属人的な運用に依存しているケースが多く、以下のような課題が指摘されてきました。



手書きによる記載ミス


転記ミス


書類保管


検索にかかる時間的負担


ポジティブリスト制度における記録管理


確認作業の煩雑さ


獣医師不足の中で増大する事務作業負担



こうした課題に対し、


「制度に正しく対応しながら、


現場の負担を減らすこと」を


目的に開発されたのが


メディタップです。




スマホでも操作性抜群



■ メディタップの主な特長




1．医薬品指示書の電子化・一元管理


医薬品指示書を電子化し、


クラウド上で安全に管理。


過去の指示履歴も即座に確認でき、監査・指導対応にも活用可能です。




2．ポジティブリスト制度を前提とした設計


薬剤情報・使用履歴を体系的に管理でき、制度対応を意識した記録作成を支援します。




3．現場実務に即したシンプルな操作性


ITツールに不慣れな現場でも使いやすいUIを採用し、日常業務に自然に組み込める設計としています。






■ 今後の展開



今後は、全国の産業動物獣医師への普及を進めるとともに、


牛群管理OS「COWMAKER」との連携を通じて、診療記録・飼養管理・医薬品管理を横断した畜産DX基盤の構築を目指します。



また、自治体・関係団体との連携を視野に入れ、


現場実務と制度運用の双方に資する「業界標準インフラ」としての活用を進めてまいります。




■ 代表コメント



株式会社ERanchers


代表取締役　安藤孝一郎



「メディタップは、現場の獣医師が“正しく、無理なく”制度対応できることを最優先に設計しました。派手なサービスではありませんが、日々の実務を支えるインフラとして、業界に静かに根付いていくことを目指しています。」



■ サービス概要


・サービス名：メディタップ（MediTap）


・ 対象：産業動物獣医師


・ 内容：医薬品指示書の電子作成・管理、制度対応支援


・ URL：https://meditap.cowmaker.com



■ 会社概要


・ 会社名：株式会社ERanchers


・ 代表者：代表取締役　安藤孝一郎


・ 所在地：東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー16F


・ 事業内容：畜産・酪農分野におけるDXプラットフォームAIOSの開発・運営


・ URL：https://www.eranchers.com




■ 本件に関するお問い合わせ先


株式会社ERanchers


メディタップ担当


E-mail：cow@eranchers.com