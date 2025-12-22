有限会社山の手ホームズが JANCTION 検証ノード共同事業に参画

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、プロジェクト名：JANCTION、以下「当社」）は、当社が展開する独自Layer1ブロックチェーン「JANCTION」を支える検証ノード共同事業において、有限会社山の手ホームズ（本社：東京都目黒区、代表取締役：清水泰博、以下「山の手ホームズ」）が共同事業者として参画したことをお知らせいたします。

本共同事業において山の手ホームズは、自社資産として GPU 検証ノードおよびストレージを保有し、当社がノード構成設計・運用・監視・更新を一括して担う共同運営モデルを採用します。これにより、JANCTION ネットワークの信頼性・冗長性の向上に加え、山の手ホームズが有する事業領域での知見と、分散型の検証基盤・GPUインフラを組み合わせた新たな取り組みの検討を進めてまいります。

共同事業参画の背景

生成AIや高度なデータ活用が広がる中で、企業が扱うデータ量と計算量は急速に増加しています。タスクを分散して処理するワークロードが一般化する一方、その結果の正当性を確認し、ネットワーク全体として信頼できる形で扱うための「検証プロセス」の重要性が高まっています。

当社はこの課題に対し、分散処理の結果検証に特化した GPU ベースのブロックチェーン検証ノードを、共同事業の形で提供する「JANCTION 検証ノード共同運営モデル」を構築しました。一般的なバリデータのように計算処理自体を担うのではなく、当社独自 Layer1 ブロックチェーン上で実行されたタスク結果の検証に特化したノードとして GPU サーバーを活用することで、分散タスクの結果を高速かつ一貫したルールで確認できる基盤を実現します。

今回の山の手ホームズの参画により、JANCTION 検証ノードネットワークの拡充が進むとともに、共同事業者とともに現場の課題やニーズに根ざしたユースケース創出に取り組んでまいります。

共同事業の位置づけと役割分担

本共同事業では、以下のような役割分担と位置づけを想定しています。

山の手ホームズの役割- 自社資産として GPU 検証ノードおよびストレージを導入- JANCTION ネットワークの一部としてノードを保有し、共同事業のパートナーとしてネットワーク拡張に貢献- 将来的な自社サービス・ソリューションにおける GPU／ブロックチェーン活用の検討・実証ジャスミーラボの役割- GPU ノード構成の設計・運用・監視・最適化- 独自 Layer1 ブロックチェーンにおけるタスク配分・検証・確定プロトコルの開発・改善- 共同事業者とのユースケース共創および実証プロジェクトの推進

複数の共同事業者が保有する GPU ノードをネットワーク全体に分散配置することで、単独の事業者では構築が難しい、障害・災害に強い検証ネットワークを形成します。

共同事業者における活用イメージ

山の手ホームズにおいては、本共同事業を起点として、自社の事業ドメインや保有データに応じた AI・分散処理の活用を段階的に検討していきます。

具体的には、社内に蓄積された各種データや業務プロセスを対象に、

- 業務効率化・高度化に向けた AI モデルやアルゴリズムの検証- 自社独自の AI エージェントや言語モデルをクローズドな環境で運用するための基盤づくり- 社内ルール・手続き・ナレッジに関する問い合わせ対応を支援する社内向け AI の活用

などを視野に入れ、JANCTION が提供する分散型 GPU システムと P2P 型の GPU 需給シェアの仕組みを組み合わせた、実務に根ざしたユースケースの検討を進めてまいります。

共同事業者の募集について

当社では、本リリースで紹介した検証ノード共同運営モデルにご参加いただける共同事業者を募集しています。

データセンター運営、建設・設計、製造、物流、小売、エネルギー、ヘルスケア、金融・サービスなど、業種は問いません。自社の事業ドメインやデータを活かしながら、GPU を活用した分散処理・AI 活用の基盤づくりに取り組みたい企業の皆さまと、ユースケースの検討や実証プロジェクトを進めていくことを想定しています。

共同事業としての参画をご検討の企業様は、本リリース末尾のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

個人の方の参加について（Node Sale）

JANCTION では、本取り組みに関連して GPU 検証ノードのオーナーとしてご参加いただける 「Node Sale」 を実施しています。今回のような共同事業者としての参画に加え、個人の方からのお申し込みも受け付けています。

Node を購入いただいた方は、当社が運営する検証ノードネットワークの一部を構成する GPU サーバーのオーナーとして、JANCTION ネットワークの拡張・安定運用に貢献していただく形となります。ノード構成設計・運用・監視・更新といった日々の運用は当社が担うため、専門的な運用体制を自ら構築することなく、ネットワーク参加が可能です。

詳細は、以下のページをご参照ください。

Node Sale ページ：

https://www.jasmylab.com/node-sales(https://www.jasmylab.com/node-sales)

JANCTIONとは

「JANCTION」は生成AIを活用した製品等を開発する中小企業向けに、正確で追跡可能なデータ入力を提供し、個人情報やプライバシーを保護する独自のブロックチェーンを開発運営しています。また、将来的な枯渇が懸念される計算資源（GPU）を分散再配置によって新たな価値を提供する分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」を展開することで、生成AI製品の品質向上、コスト削減、Web3へのシームレスな展開を支援しています。

さらに、プライバシーを担保し匿名化されたデータを提供可能な分散型データベース「Jasmy Personal Data Locker」や、デバイス管理と生産性を同時に実現する世界初の「ブロックチェーンPC」を始めとするプロダクトを展開するジャスミー株式会社が発行する、時価総額4,000億円超（2024年12月）の日本最大の暗号資産「JASMY」の最初のインキュベーションプロジェクトです。

会社概要

会社名：ジャスミーラボ株式会社（英文名：JasmyLab Inc.）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3-11F

設立：2023年6月1日

代表者：代表取締役 原田浩志

事業内容：分散型GPUの開発運用、独自ブロックチェーンの研究開発、Web3コンサルティング

会社名：有限会社山の手ホームズ

所在地：〒152-0002東京都目黒区目黒本町4-24-27-101

設立：1998年

代表者：清水泰博

事業内容：総合的な建物管理・建設業

HP : http://www.yamanote-homes.co.jp/(http://www.yamanote-homes.co.jp/)





お問い合わせ先

ジャスミーラボ株式会社 広報担当：加藤

E-mail：contact@jasmylab.com

各種リンク

- ホームページ（JP）：https://www.jasmylab.com/- GPU POOL（サービスサイト）：https://www.janction.ai/home- JANCTION LINK（サービスサイト）：https://janction.link- X（日本語）：https://x.com/JanctionMGT_JP- X（英語）：https://x.com/JANCTION_Global- Telegram：https://t.me/jasmyofficial- Medium：https://medium.com/@JANCTION