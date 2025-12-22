設備保全クラウド「ミロクルカルテ」　予防保全の精度を大幅に向上させる新機能を搭載

株式会社ミロクリエ

株式会社ミロクリエ（本社：高知県南国市、代表取締役：井戸隆雄）は、設備保全クラウドサービス「ミロクルカルテ」において、2025年12月アップデートを公開しました。

今回のアップデートでは、スケジュール管理を一元化する「Googleカレンダー連携（α版）」の先行提供を開始したほか、点検時の累計値をもとに保全のタイミングを判断しやすくする「累計値によるアラート機能」や、点検現場で変化をすぐ把握できる「グラフ表示機能」など、予防保全の精度を大きく向上させる複数の新機能を追加しました。

これらの機能は、現場から寄せられた次のような具体的な要望に応えるものです。

- 作業計画をGoogleカレンダーでも確認し、スケジュール管理を一元化したい- 設備の運転時間・稼働回数の累計を踏まえ、部品交換や保全の最適なタイミングを把握したい- 点検時にその場で過去の推移を把握し、故障の兆候を素早く検知したい

こうした要望は、日々の業務を効率化したいという現場視点にとどまらず、

設備停止の未然防止や計画的な保全を実現したいという、

企業全体の生産性向上やリスク低減に直結するニーズでもあります。

今回のアップデートにより、

現場判断のスピード向上、判断基準の標準化、故障兆候の早期検知 が実現し、

組織としての予防保全レベルを一段引き上げることが可能になります。

また、これらの新機能は、2026年1月21日（水）～23日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第1回 製造業 人手不足対策EXPO」にて、実際の画面とともにご覧いただけます。

●組織としての予防保全レベルを一段引き上げる、ミロクルカルテの最新アップデート

ミロクルカルテ 公式HP :https://miroclkarte.mirocl.net/＜新機能（α版）＞スケジュール管理を一元化できる「Google カレンダー連携」Googleカレンダー連携イメージ

「作業計画予定をGoogleカレンダーとまとめて管理したい」といった現場の声に応え、

ミロクルカルテで登録した作業計画をGoogleカレンダーへ自動連携できる機能をα版として先行リリースしました。

これにより、ミロクルカルテ上で登録・変更した保全作業の予定がGoogleカレンダーにも反映され、普段利用しているカレンダー上で一元管理が可能になります。

また、作業カードの削除や担当者変更があった場合もGoogleカレンダー側に自動反映されるため、二重管理による見落としや伝達漏れを防ぎ、現場全体のスケジュール管理精度向上に寄与します。

本機能は 希望ユーザーを対象に先行テスト提供中で、

いただいたフィードバックをもとに、今後の正式リリースに向けて改善を進めていきます。

＜新機能＞点検時の累計値をもとに保全のタイミングを判断しやすくする「累計値によるアラート機能」累計によるアラート機能イメージ

「蓄積された点検数値を基に、交換や保全のタイミングを素早く判断したい」

「設備の運転時間・稼働回数などの累計が一定値を超えたら知らせてほしい」といった現場の声に応え、点検時の累計値をもとに保全のタイミングを判断しやすくする「累計値によるアラート機能」を追加しました。

これにより、点検時に入力された数値を自動で累計し、設定した閾値を超えた場合は“警告”状態として画面上でひと目で分かります。部品交換や保全の最適なタイミングを逃さず対応できるため、予防保全の精度を大幅に高めることが可能です。

＜新機能＞点検現場で変化をすぐ把握できる「グラフ表示機能」点検のグラフ表示機能イメージ

「点検中に直近の数値の増減をすぐ確認したい」

「記録を遡らないと傾向が分からず、故障兆候を判断しづらい」といった現場の声に応え、

点検実施画面から過去の点検数値を“その場で”グラフ表示できる機能を追加しました。

これにより、点検作業を行いながらわずかな増減や直近の傾向にも気付きやすくなり、

故障兆候の早期発見や予防保全の判断精度向上に大きく貢献する機能となっています。

その他のアップデート内容

上記の主要な新機能に加えて、日常の操作性や管理機能を高める以下の対応を行いました。

ぜひ展示会場の場で、詳しくご紹介させていただけますと幸いです。

作業ボードの使いやすさ向上

- 納期遅れ通知の追加- 入力項目のデフォルト設定- 「納期遅れ」フィルターの追加- 作業番号ソートの追加- ファイル並び替え機能の追加

設備管理の効率化

- 設備複写登録の新機能

点検作業の確認性向上

- 点検履歴で添付ファイル／リンクへのアクセス性向上

当社はサービスの利便性向上に全力で取り組んでおり、顧客現場からのフィードバックをもとに毎月継続的なアップデートを行っています。

今後も、ミロクルカルテは設備保全管理の新たなスタンダードを目指し、現場目線に立った価値ある機能提供を進めてまいります。

●第1回 製造業 人手不足対策 EXPO に出展します

当社は、2026年1月21日(水)～23日(金)に東京ビッグサイトで開催される「ファクトリーイノベーションWeek 2026：第1回 製造業 人手不足対策 EXPO」に、今回のアップデート内容を含んだミロクルカルテのデモ展示を実施します。

ファクトリーイノベーションWeek 2026：第1回 製造業 人手不足対策 EXPO ロゴ

出展概要：

●設備保全クラウド「ミロクルカルテ」とは

- 開催日：2026年1月21日(水)～ 23日(金)- 時間：10:00～17:00- 場所：東京ビッグサイト 南展示棟- 小間番号：S12-29- 入場費：無料- 事前来場登録：こちら(https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1540697810262100-TNE)課長職以上の方限定・専用ラウンジご招待特典付き※：こちら(https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1540697810346733-2ML)※先着100名様限定、無くなり次第終了となります（ご利用には当日、受付での名刺提示が必要です）設備保全クラウド「ミロクルカルテ」は、日常点検・修理・部品交換から予備品管理・分析まで、保全業務全体をカバーするクラウドサービスです。

現場での設備保全、「記録が残らない」「ノウハウが属人化する」「判断がベテラン頼みになってしまう」──そんなお悩みに応えるのが、設備保全クラウドサービス「ミロクルカルテ」です。

スマホやタブレットで簡単に入力できる直感的な操作性により、日常点検や修理履歴、部品交換などの記録を“ためる・活かす”が自然に定着。履歴が自動で整理され、誰が見てもわかる状態にまとまります。

詳細を見る :https://miroclkarte.mirocl.net/より詳しくご覧いただける各種資料（無料）をご用意しております

導入効果や活用メリット、さらに生成AIを活用した判断支援についてまとめた解説資料など、以下のサイトから無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

会社概要

