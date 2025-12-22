【Makuakeガジェット部門１位】公開初日で500万円の応援購入。創業46年の老舗が放つ新しい真空圧縮エアポンプが全世代の「軽快な旅」と「フレイル予防」を支援。

株式会社HIPPS LABORATORIESMakuake公開初日で500万円以上の応援購入（12/22 0:00時点）

株式会社HIPPS LABORATORIES（本社：東京都渋谷区、代表取締役：重田直樹）は、2025年12月21日、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、創業から46年間、台湾人の生活を支えてきたWelcome Co., Ltd.の開発する『DR.SAVE 真空圧縮エアポンプTRE（トレ）』の先行販売を開始いたしました。

開始わずか14時間で応援購入総額5,031,166円、サポーター数777名を突破。Makuakeガジェット部門およびアウトドア部門1位（2025年12月21日付）を記録するという異例の反響を呼んでいます。

12/21の応援購入ランキング- ガジェット部門１位

【プロジェクトページ】 https://www.makuake.com/project/airpump_tre/

この爆発的な支持の背景には、単なる「パッキングの効率化」を超え、荷物の軽量化を通じてシニア層の外出意欲を高める「フレイル予防への貢献」と、全世代がより軽やかで自由に世界とつながるための「移動の民主化」という、現代社会が求める切実な願いが込められています。

■「荷物の重さ」が外出の壁に。軽量化による新しい健康習慣

荷物は減らせないので、スーツケース自体をなるべく軽く

「荷物が重いから、旅行はもういいかな」。 そんな些細な諦めが、実は心身の活力が低下する「フレイル（加齢による衰え）」を加速させる一因となっていることが、近年の研究で注目されています。

『DR.SAVE 圧縮エアポンプTRE』は、荷物の体積を劇的に減らすことで、カバンの小型化・軽量化を実現。シニア層の外出意欲を物理的な側面からサポートし、旅を通じた健康寿命の延伸を目指します。

■ 全世代が自由に動ける社会へ。「移動の民主化」という挑戦

本製品がもたらすのは、単なるパッキングの効率化ではありません。

全世代で旅へ

シニア世代：荷物の負担を減らし、フレイルを予防する「積極的な外出」を。

ビジネス・現役世代：出張のパッキングを最短化し、身軽な移動で「生産性」を。

子育て世代：オムツなどのかさばる荷物を凝縮し、「家族の思い出」をより多く。

体力や環境に左右されず、誰もがいつでも、どこへでも軽やかに飛び出していける。そんな「移動の民主化」こそが、DR.SAVE 真空圧縮エアポンプTREが500万円もの支持を頂いた、現代社会における真の役割です。

■「荷物を軽く、もう一度旅へ」-- ユーザーの声から生まれた“三度目の正直”

私たちは「荷物を軽くすることが、心を軽くする」と信じ、これまでMakuakeで2回の衣類圧縮エアポンププロジェクトを成功させてきました。



ミニマルな旅行スタイルが浸透し、多くの企業がポータブルポンプを開発する中、市場には「動作音がうるさい」「期待したほど圧縮されない」「ポンプ自体が重い」という、解決すべき3つの大きな課題（不満）が残されていました。

多くの人がエアポンプの動作音に不満を抱いていた

それらすべてのフィードバックに応えるべく登場したのが、第三弾となる『真空圧縮エアポンプTRE（トレ）』です。TREはイタリア語で「3」を意味し、まさに三度目の正直として完成した、次世代のパッキングソリューションです。

■ ユーザーが熱狂する「DR.SAVE 真空圧縮エアポンプ TRE」4つの革新的進化

圧倒的な圧縮力1. 【小型ながら驚異の圧縮力】かさばる衣類を“板状”にする60KPaの圧倒的パワー

小型ながら、従来のファン式ポンプの常識を覆す10倍以上の吸引力を実現。冬物のかさばる衣類も瞬時にカチカチの状態まで圧縮し、体積を半分以下に減らします。

飛行機預け荷物に入れても大丈夫2. 【安全性の強化】発火リスク・ゼロ。機内持ち込み・預け荷物も完全クリア

リチウムイオンバッテリーをあえて排除した「バッテリーレス設計」を採用。発火リスクを排除し、空旅の安全基準を完全にクリア。USB Type-Cからの給電式（モバイルバッテリー・ACアダプタ対応）。

動作音が大幅低減3. 【低騒音化の実現】「いつでも」「どこでも」動作音を気にせず使用可能に

従来の「ファン式」とは異なる新しい圧新しい圧縮機構を採用し、動作音を大幅に低減。ホテルや夜間でも気兼ねなくパッキングが行えます。

食品の真空パックにも4. 【マルチユース】旅から日常へ。暮らしの質を高める多機能性

旅行時のパッキングだけでなく、衣替えのシーズンや、食材の鮮度をキープする「食品真空パック機」としても活躍します。さらに、ボールの空気入れ・抜きにも対応。「たまに使う旅行道具」ではなく、「365日、暮らしを豊かにするパートナー」としての価値を追求しました。

■ 株式会社HIPPS LABORATORIES 代表のコメント

私自身、旅が大好きですが、いつもパッキングの重労働と荷物の重さに頭を悩ませてきました。年齢を重ねて『荷物が重いから旅行はもういいかな』と消極的になってしまうのは、人生においてあまりにも勿体ないことです。

高齢化社会において『フレイル（心身の衰え）』の予防は大きな課題ですが、その特効薬の一つは、外に出て新しい世界に触れる『旅』だと言われています。

創業46年の老舗メーカーが培った技術を凝縮したこのプロダクトを通じて、日本中に一人でも多くの『アクティブな旅人』を増やし、社会をより元気にしていきたいと考えています。

■ 商品概要

DR.SAVE 真空圧縮エアポンプTRE

商品名: DR.SAVE 真空圧縮エアポンプTRE

メーカー: Welcome Co., Ltd.（台湾）

販売元: 株式会社HIPPS LABORATORIES

先行販売期間: 2025年12月21日～2026年1月30日

販売サイト: Makuake（マクアケ）https://www.makuake.com/project/airpump_tre/

■ Welcome Co., Ltd. /メーカー

Welcome Co., Ltd.

株式会社ウェルカムは、人々の日常生活を豊かにする家電製品や手工具の発明、製造、輸出を行う企業として1979年に設立。

ユーザーがいつでも煩わしい家事から解放され、シンプルな生活を楽しめるよう、実用的で耐久性に優れた便利な製品を幅広く提供することに尽力しています。

主な製品ラインには、バッグシーラー、真空ポンプ (衣類の保管、食品の保存、旅行、スポーツなど)、ステープルガンなどで、すべて世界中で特許および商標登録されています。

■株式会社HIPPS LABORATORIES /販売者

日本と世界をつなぐ、創業４年目の東京都のスタートアップ企業です。

～日本を彩る、より美しく～

これまで使われてきたモノに付加価値を与え、さらにより良い作品を創出し、美しい日本をこれまで以上に美しくする。これは当社の事業ビジョンです。

海外で人気の製品や、従来製品にあった問題点を解決するような革新的な製品を企画開発および探索し、日本をより美しく、元気にすることを目指しています。