【営業リスト作成AI】「営業工数を削減」パートナー募集開始!!

【背景・課題】

株式会社xHEART

BtoB営業において、営業リスト作成には膨大な工数がかかっています。特に地域密着型ビジネスへのアプローチでは、店舗情報の収集・整理に多くの時間が費やされ、営業活動の効率化が課題となっており、 営業代行会社においても、クライアントへ提供する価値の差別化が求められる中、効率的なリスト作成ツールへのニーズが高まっています。

【サービス概要】

【パートナープログラム】

営業リスト作成AIの特徴- 地域ビジネスに特化- - 飲食店、小売店、サロン・クリニック、士業事務所など、検索条件で柔軟に対象を選択可能- 自動情報収集- - 店舗名・住所・電話番号を自動抽出- 即座に利用可能- - スプレッドシート形式で出力、導入マニュアル付属で即座に運用開始- 自社運用型- - APIや検索条件の設定変更の運用・保守性が高い提供内容- 営業リスト作成AI- 導入・設定マニュアル利用者様にてご用意いただくもの- ツール指定のAPIアカウント（無料プランで利用可能）募集対象- 営業代行会社（先着3社限定）主なパートナー条件- 弊社HPにてロゴ・企業名の掲載- 弊社商材の販売パートナーメリット- 営業リスト作成AIを無償提供- IT商材の取扱拡充- - ITコンサル・AI開発（PoC）・SEO支援など、最低5万円から案件紹介が可能- パートナーランク制度

ご相談はこちら :https://xheart.jp/sales-list-ai/contact※3社に達し次第、募集を終了いたします

【今後の展開】

本パートナープログラムを通じて、全国の営業代行会社と連携し、地域ビジネスへのDX支援を加速させてまいります。また、パートナー企業からのフィードバックをもとに、継続的な改善・拡充を図ってまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社xHEART

会社名（ﾖﾐ）：ｶﾌ゛ｼｷｶ゛ｲｼｬ ｸﾛｽﾊｰﾄ

代表者：山西佑治

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

URL：https://xheart.jp

ご相談はこちら :https://xheart.jp/sales-list-ai/contact※3社に達し次第、募集を終了いたします