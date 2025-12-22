オンライン診療の「クラウドドクター」、年末年始の急病時も24時間・予約不要で診療に対応

株式会社クラウドドクター

オンライン診療プラットフォーム「クラウドドクター」を運営する株式会社クラウドドクター（本社：大阪市北区、代表取締役 赤松敬之）は、多くの医療機関が休診となり、受診先の確保が難しくなる2025年12月末から2026年1月にかけての年末年始期間中においても、予約不要で24時間365日体制のオンライン診療を提供することをお知らせいたします。

年末年始は、地域のクリニックや病院の多くが休診体制に入り、急な発熱や体調不良時の受診先を見つけるのが難しくなります。特に冬期はインフルエンザ等の感染症流行のピークと重なることが多く、「病院が開いていない」「救急外来が混雑して長時間待つことになる」といった医療へのアクセスが課題となっています。

クラウドドクターは、「不調を感じたら、すぐに医師の診察」を受けられる日常を守るため、この期間中も、医師によるオンライン診察体制を提供いたします。帰省先や旅行先など、普段と異なる環境での急な体調変化や、子どもの発熱などにも対応可能です。

【年末年始の対応について】

以下の期間を含め、24時間いつでもご利用いただけます。

【対象期間】

2025年12月28日（日）～ 2026年1月4日（日）を含む全期間

【サービスの特徴】

・深夜・早朝を含む24時間対応

夜間や早朝の急な発熱や体調不良でも、時間を気にせず医師に相談ができます。

・予約不要・最短3分で診察開始

「連休中で予約が取れない」「今すぐ相談したい」といった場面でも、予約なしで即座に医師とつながることが可能です。

・帰省先・旅行先からもスマホで完結

専用アプリ等のインストール不要で、お持ちのスマートフォンからビデオ通話による診察を受けられます。帰省先や旅行先など、かかりつけ医がない環境でも利用できます。



【クラウドドクターとは】

「不調を感じたら、すぐに医師の診察」を日常に--。

クラウドドクターは、「待たない、予約しない、最短3分でつながるオンライン診療」というコンセプトのもと、スマートフォンひとつで最短3分、24時間365日、医師に相談・診療・薬の受け取りができるオンライン診療プラットフォームです。

通院の負担を軽減し、自宅や職場からでも専門医の診察が受けられる仕組みにより、医療へのアクセスをもっと日常的なものに変えていきます。

私たちは、「病院に行く前にまずはオンライン診療」と言える未来を目指し、困った時に誰もが迷わず、即時最適な医療と繋がることができる社会の実現に取り組んでいます。

【会社概要】

株式会社クラウドドクター

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-1-22 野村不動産西梅田ビル12階

設立 ：2024年5月31日

代表者：代表取締役 赤松敬之

事業 ：オンライン診療プラットフォームの開発・運営

URL ：https://cloud-dr.jp/