【登壇情報】ブリングアウト 中野氏による「95%が成果ゼロの生成AIによる事業変革に道筋を。PLインパクトを産むエージェントのコア業務実装事例」｜1.28｜AI Market Conference

最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）が主催する、1月28日開催の国内最大級AIカンファレンス『AI Market Conference 2026』に登壇する株式会社ブリングアウト 中野 慧氏の講演内容をお知らせ致します。

95%が成果ゼロの生成AIによる事業変革に道筋を。PLインパクトを産むエージェントのコア業務実装事例

【無料】カンファレンス詳細はこちら :https://ai-market.jp/aimarket-conference-202601/?utm_source=prtimes-bring&utm_medium=referral&utm_campaign=conf202601登壇内容詳細

Fortuneに掲載された最新の調査では、生成AI活用プロジェクトの95%が殆ど成果を生めていない現状があります。

この失敗の理由は、今後高い確度で価値がほぼゼロになる、「上に報告するための、情報の前処理業務」の効率化に時間を割いていることが要因です。（例：議事録自動生成、CRMの自動入力、報告会議のスライドのAI生成など）

今後、ホワイトカラーの仕事の中心は、顧客インサイトの収集と、真実に基づく決断に集約されていくことはほぼ間違いありません。

現時点でAI活用で効果を生み出している企業が、具体的にどのような検討プロセスで、どのようなエージェントを組織に実装しているのか。世の中の変化と豊富な活用実例を中心にお話しさせていただきます

登壇者

株式会社ブリングアウト

代表取締役 中野 慧 氏

06年 東京大学教育学部学士。

米系戦略コンサル会社、ベイン・アンド・カンパニー:プロジェクトマネージャー

リクルート:事業開発部長。スタディサプリの事業拡大にプロデューサーとして携わる。

日本産業パートナーズ: DX顧問

BringOutを2020年12月に起業。現職。

上記はあくまで概要となり、実際の講演では、上記に加え、具体的な事例や今後の展望など、さらに踏み込んだ内容をご紹介いただく予定です。

本講演にご興味がありましたら、ぜひカンファレンスへご参加ください。

（参加無料・アーカイブ特典付き）

カンファレンス詳細

国内外でAIをリードする豪華スピーカーが登壇！

