サウナの“オフピーク時間”を定額で使える新サービス「FLEXKEY」 Makuakeにて総額1,094万円超・492名の支援を達成
株式会社OPTIMIST（本社：東京都・代表取締役：松山駿佑）が提供する、サウナ・温浴施設の低稼働時間帯を定額で利用できるサブスクリプションサービス「FLEXKEY（フレックスキー）」 は、クラウドファンディングサービス「Makuake」にて実施した先行販売プロジェクトにおいて、以下の成果を達成しました。
- 支援総額：10,945,000円
- 支援額達成率：2,189%
- 支援者数：492名
これは、国内クラウドファンディングトップシェアの「Makuake」において、WEBカテゴリー歴代No.3・スタートアップカテゴリ歴代No.4の支援額を記録する結果となりました。多くのご支援・応援をいただき、心より御礼申し上げます。
【FLEXKEYとは】
FLEXKEYは、サウナ・温浴施設が抱える「平日昼間や深夜などの低稼働時間帯」という課題に着目し、その時間帯のみを月額定額で利用できるサブスクリプションサービスです。混雑しにくい「空き時間」を活用することで、利用者は高品質なサウナ・温浴施設をより手頃な価格で利用でき、施設側は遊休時間帯を有効活用できるという、利用者と施設双方にとっての“Win-Win”を実現します。
「サブスクでサウナを、娯楽から日常に。」というコンセプトのもと、FLEXKEYはサウナを特別な体験から日常的な健康習慣へと変えていくことを目指しています。こうした取り組みを通じて、日本人の温浴習慣を広げ、サウナ・温浴業界全体の持続的な成長に貢献してまいります。
【想定を上回る反響を受けた今後の運用方針について】
今回のプロジェクトでは、支援実績が当初の想定を大きく上回り、多くの方々から非常に高い関心をお寄せいただきました。一方で、サービスを長期的かつ安定的に提供していくためには、
- システムの安定性確認
- 提携施設における現場オペレーション負荷の調整
- ローンチ初期における各種リスクの適切な管理
が不可欠であると判断し、新規での会員受付を一時停止することを決定しました。現在は、Makuake支援者の皆さまを対象とした段階的なローンチ準備を進めており、安定稼働が確認でき次第、一般向けの正式ローンチを予定しています（想定時期：2026年2～3月）。
【提携施設の募集について】
Makuakeプロジェクト期間中および終了後にかけて、FLEXKEYへの提携参加を希望する多くのサウナ・温浴施設様よりお問い合わせをいただきました。こうした反響を受け、今後は提携施設の拡大スピードをさらに加速させていく方針です。
現在は都内に限らず、全国47都道府県すべてを対象に提携施設を募集しており、少しでもご関心をお持ちの施設様・運営企業様からのご相談を歓迎しております。FLEXKEYでは、費用不要・利益保証型のスキームにより、平日昼間や深夜などの低稼働時間帯を活用した新たな収益化をご提案しています。既存の料金体系や運営体制を大きく変更することなく、現場オペレーション負担を最小限に抑えた導入が可能です。サービス立ち上げ初期フェーズにつき、提携条件についても柔軟にご相談いただけます。
【提携施設様】
PARADISE 三田
https://paradise-mita.com/
スゴイサウナ 赤坂店
https://www.sugoisauna.jp/
スゴイサウナ＆ステイ 麻布十番駅前店
https://www.sugoisauna.jp/
ライオンサウナ 新橋
https://rembrandt-cabin.com/spa-shimbashi/
生姜サウナ 金の亀
https://kinnokame.com/
サウナ道場
https://teppen-saunadojo.com/
タイムズ スパ・レスタ
http://www.timesspa-resta.jp/
【支援企業・メディア様】
https://spaworks.jp/
https://www.instagram.com/saunacollection/
https://furosauna.com/
https://saunassa.net/
https://kimoty.com/
https://kimoty.com/sisu/
https://www.instagram.com/mappa_ad/
https://www.instagram.com/furo_manma/
https://sauna-bu-alliance.themedia.jp/
【株式会社OPTIMIST】
FLEXKEY公式インスタグラム：https://www.instagram.com/flexkey.sauna.spa/
FLEXKEY公式X：https://x.com/flexkey711
FLEXKEY公式ホームページ：https://flexkey.optimist.jp/
OPTIMIST公式ホームページ：https://www.optimist.jp/
お問い合わせ先：info.flexkey@optimist.jp