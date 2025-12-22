『「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ評価制度」施行を見据えた実態調査レポート』を発行

株式会社VLCセキュリティ

株式会社VLCセキュリティ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦、以下「当社」）は、2025年12月22日（月）にホワイトペーパー「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ評価制度」施行を見据えた実態調査レポート」の提供を開始いたしました。

本調査では、既知の企業ドメインを対象に、外部から確認可能な公開情報および技術的指標を基に分析を実施しております。企業規模別に分類することで、サプライチェーンを構成する各層におけるセキュリティ対策水準の傾向や共通する課題を明らかにしています。

図１：調査対象全827社におけるレーティング分布図２：Security Scorecardを用いた外部から観測可能な公開情報・技術的指標に基づく分析評価のレーティング基準

調査の結果、調査対象のうち約30%の企業に共通して改善が求められる項目も確認されています。本レポートでは、これらの傾向を整理することで、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ評価制度」対応に向けた改善、昨今のランサムウェアを中心としたビジネス継続性にも影響のあるサイバー攻撃被害を防ぐための考察をまとめました。

本レポートは、経営層、情報システム部門、調達・購買部門をはじめ、サプライチェーンリスク管理に関心を持つすべての関係者にとって、有用な参考資料となることを目指しています。

また、1月・2月には「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ評価制度」に関連したセミナも開催予定です。

【調査レポート概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96155/table/40_1_17ea3ae14918d42a41f4f168d9191cfc.jpg?v=202512220151 ]【レポート入手方法】

以下のQRコードまたはURLより全文をご覧いただけます。

https://form.vlcsecurity.com/form/SupplyChainSecurityAssessmentReport?k3ad=wp-pr

■ 「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ評価制度」関連セミナー

【セミナタイトル】サプライチェーン評価を“味方”に。組織を強くする最新セキュリティ対策第1回：新評価制度を正しく理解し、自社の立ち位置を知る【開催概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96155/table/40_2_52122029ad57de2689135fa44cff3b32.jpg?v=202512220151 ]【セミナー詳細およびお申し込みURLおよびQRコード】

以下のQRコードまたはURLよりお申し込みいただけます。

https://form.vlcsecurity.com/form/20260122Seminar?k3ad=wp-pr

※2月開催分の内容は後日ご案内予定

■VLCセキュリティグループについて

VLCセキュリティグループは、2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました。

株式会社VLCセキュリティ（旧：株式会社バルクホールディングス）

あらゆる課題に応じた、企業・組織のサイバーセキュリティ・情報セキュリティを総合支援

グループ各社の管理・運営・営業支援、グループ全体のマーケティング・ブランディング

株式会社VLCセキュリティコンサルティング (旧：株式会社バルク)

NIST Cybersecurity Framework(CSF)、サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどの業界スタンダードにのっとったサイバーセキュリティ対策の課題可視化と解決に導くコンサルティング、ISO27001・ISO27017・Pマークなどの認証新規取得から運用・更新支援を通して、組織のセキュリティ態勢強化を支援

株式会社VLCセキュリティアリーナ(旧：株式会社サイバージムジャパン)

最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供し、高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる人材育成を支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

株式会社VLCセキュリティラボ(旧：株式会社CEL)

AIをはじめとする最先端技術の活用、高度な知識を持ったホワイトハッカーによるインシデントレスポンス、侵入テスト／攻撃者対策の構築、セキュリティ製品提供と導入や運用を通して、企業のサイバーセキュリティ態勢の全体最適化を技術面から支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル