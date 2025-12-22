AVerMedia、RealSenseとフィジカルAIの速やかな実装を支援するための戦略的パートナーシップを締結

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は、2025年12月22日、フィジカルAIのためのエッジAIソリューションを展開するAVerMedia Technologies社と、AI搭載型コンピュータビジョン技術のパイオニアであるRealSense社によるフィジカルAIの速やかな実装を支援するための戦略的パートナーシップの締結を発表しました。

ロボティクス分野をはじめとしたフィジカルAIが急速に注目を集める中、本提携を通じて両社は、開発企業が迅速に製品開発を進め、自社の強みに集中できる環境の提供を目指します。対象市場は自律配送(AMR)、産業用ロボット、モバイルマニピュレーションなど多岐にわたり、開発から実運用までのプロセスを加速させます。

両社は提携の一環として、「AVerMedia SenseEdge デベロッパーキット」の提供を開始します。

本キットは、開発プロジェクトにおける検証段階から実装・展開までのプロセスを短縮するための、統合型AIビジョン製品です。本製品は、AVerMediaのNVIDIA Jetson AGX Orin対応エッジAIデバイス「D317」を中核とし、GMSL／USB／PoE接続に対応した各種アダプタおよびRealSense社の深度カメラを組み合わせた、事前セットアップ済みのパッケージとして提供されます。これにより、開発者は機器間の連携や複雑な初期設定に煩わされることなく、速やかに開発作業へ着手することが可能です。

AVerMedia D317キャリアボード、カメラアダプタ、RealSense深度カメラの組み合わせを用途に合わせて選択可能

AVerMediaのCEOであるMichael Kuoは、次のように述べています。

「AVerMediaは、次世代のインテリジェントマシンの実現を支援することに取り組んでいます。当社のアプリケーション対応・統合型ソリューションとRealSenseの深度センシング技術を組み合わせることで、開発者にとって事前準備の負担が軽減された、完成度の高い開発用プラットフォームを提供できます。開発時間の短縮はフィジカルAIの普及にとって非常に重要であり、この変革を推進できることを誇りに思います。」

RealSenseのCEOであるNadav Orbachは、次のように述べています。

「今回のパートナーシップは、フィジカルAIにおける“視覚中枢”を実現する当社のミッションにとって、大きな前進です。RealSenseの業界トップクラスの深度認識技術と、AVerMediaの高性能なエッジAI処理ソリューションを組み合わせることで、人が行き交う動的な環境においても、ロボットがリアルタイムに“見る・感じる・行動する”ことを可能にします。両社の協業により、ロボティクスのイノベーションを加速、具現化するための製品を世界に届けます。」

「SenseEdgeデベロッパーキット」 GMSLカメラセット同梱物

■AVerMediaについて

アバーメディア・テクノロジーズ (AVerMedia Technologies, Inc.) は、映像・音声技術の分野における専門集団として、さまざまなAIアプリケーションに対応したエッジAIデバイスおよびターンキーソリューションを提供しています。スマートシティ、ロボティクス、産業オートメーションをはじめとする幅広い分野におけるAI導入を加速させるため、NVIDIA Elite Partnerとして、エッジAI環境においてAIを効果的にスケールさせる先進的なソリューションの提供に注力しています。

公式サイト：https://professional.avermedia.com/

■RealSenseについて

RealSenseは、Intel Corporationで育成された企業であり、自律移動ロボット、入退室管理、産業オートメーション、ヘルスケアなど、さまざまな分野で使用されている業界トップクラスの深度カメラおよびビジョン技術を提供しています。フィジカルAI向けに世界水準の認識システムを提供し、ロボティクスとAIを安全に日常生活へ統合することをミッションとし、機械が人のいる環境を認識し、相互作用するための、インテリジェントで安全かつ信頼性の高いビジョンシステムを展開しています。

本社は米国カリフォルニア州クパチーノにあり、グローバルに事業を展開しています。

公式サイト：https://www.realsenseai.com

