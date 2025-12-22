～小学生が「起業家精神」に出会う45分～Pestalozzi Technology株式会社 代表の井上友綱、市原市立辰巳台東小学校でアントレプレナーシップ授業を実施

Pestalozzi Technology株式会社

アントレプレナーシップ推進大使に任命されているPestalozzi Technology株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO井上 友綱)の代表の井上が、2025年12月8日（月）、市原市立辰巳台東小学校にて、小学3年生から6年生を対象としたアントレプレナーシップ教育の特別授業を実施しました。


本授業は、文部科学省が推進する「アントレプレナーシップ教育」の趣旨に基づき、子どもたちが自ら考え、行動し、社会をより良くする力を育むことを目的として行われました。


■授業概要

日時：2025年12月8日（月）


実施場所：市原市立辰巳台東小学校


対象学年：


・3時間目（10:05～10:50）：3・4年生


・4時間目（11:00～11:45）：5・6年生


講師：弊社代表　井上 友綱


講師プロフィール：https://www.mext.go.jp/entrepreneurship-education/ambassador/133/


■授業内容

●「アントレプレナーシップって、なんだろう？」


授業は「アントレプレナーシップって何だと思う？」という問いかけからスタート。


難しい言葉ではなく「新しいことにチャレンジして、周りを良くすること」というシンプルな定義をもとに、子どもたちとの対話を重ねながら進行しました。



その後は、


・起業家はお金持ちの家に生まれている？


・天才じゃないと起業できない？


・小学生でも起業家になれる？


などの◯×クイズ形式を取り入れ、会場では自然と笑顔が見られ手が挙がる光景が広がりました。



●講師自身の原体験も共有


「夢が叶わなかったからこそ、伝えたいこと」


講師の井上は、自身がかつてアメリカンフットボール選手としてNFLに挑戦していた経験を語りました。


5年間挑戦を続けたものの、夢は叶わなかった――。


しかしその経験が「次の世代に挑戦する大切さを伝えたい」という現在の起業や教育活動につながっていることを、率直な言葉で子どもたちに伝えました。



●身の回りの「不思議・不便・不満」から考える


後半はグループワークを実施。テーマは、子どもたち自身の身近な課題です。


「否定しない」というルールのもと、一人ひとりが考え、チームで意見をまとめ、発表まで行いました。



●最後に伝えたメッセージ


「大切なのは『行動し続けること』」


授業の締めくくりとして、井上はこの言葉を子どもたちに贈りました。


好奇心を持つことや「なんでだろう？」と考えること。そして、まずやってみること。


アントレプレナーシップとは、特別な職業や一部の人のものではなく、誰もが日常の中で発揮できる力であることを伝え、45分間の授業を終えました。


