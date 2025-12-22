【2026年1月開催】ユミー、Bizibl社主催カンファレンス「AI導入の″使うリスク″ vs ″使わないリスク″」に登壇決定

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下「Bizibl」）が2026年1月19日（月）から1月23日（金）の5日間にわたり主催する、BtoBマーケティングにおけるAI活用をテーマとしたオンラインカンファレンス『AI導入の"使うリスク" vs "使わないリスク"──怖いのは"使うこと"より、"使わなかった未来"かもしれない』に登壇いたします。

ユミーからは、マーケティング責任者の高田が登壇し、"顧客解像度こそマーケティングの本質─商談ビックデータ×AIで、「インサイト発掘」から「仮説検証」までを実現"と題して、従来のリサーチやSFA/CRMでは見えない「現場の生の声」は、ブラックボックス化した商談データの中に存在。AIに正解を求めず、データから「仮説」を抽出して人間が判断・検証するー。顧客解像度を劇的に高める「生成しないAI活用」の実践知をお伝えします。

お申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seKzZ5AReNPK

開催背景：AI活用を阻む「見えないリスク」と、直視すべき「現実」

生成AIの登場以降、多くの企業が業務効率化やマーケティング精度の向上を目指して導入を検討しています。しかし、実際の現場では「セキュリティ上の懸念」「著作権問題」「社内調整の難航」「責任の所在が不明確」といった“使うリスク”ばかりが注目され、導入が足踏みしてしまうケースが後を絶ちません。

その一方で、競合他社はAIを活用してコンテンツ制作のスピードを上げ、営業プロセスを自動化し、顧客体験を劇的に改善し始めています。今、BtoB企業が本当に恐れるべきは、AI導入による一時的な混乱ではなく、AIを導入しなかったことによる「競争力の喪失」＝“使わないリスク”ではないでしょうか。

本カンファレンスでは、BtoBマーケティングの最前線で活躍する14名の専門家が集結。法務・コンプライアンスの観点から、組織への浸透、そしてSEO・インサイドセールス・CRMといった具体的な施策への落とし込みまで、多角的な視点で「AI活用」を解き明かします。社内の説得材料や、具体的なロードマップを求めるマーケティング責任者、担当者のみなさまにとって、変革の一歩となる5日間を提供いたします。

講演内容：顧客解像度こそマーケティングの本質─商談ビックデータ×AIで、「インサイト発掘」から「仮説検証」までを実現。

ブラックボックス化した商談データに眠る「お客様のリアルな声」

従来のマーケティングリサーチやSFA/CRMでは、お客様のニーズが見えにくいという課題があります。実は、ブラックボックス化した商談データの中に「現場の生の声」が存在しているのです。

AIに正解を求めず、データから「仮説」を抽出

多くの企業が生成AIに「正解」を求めがちですが、本来マーケティングで重要なのは人間が判断・検証することです。AIはあくまで仮説抽出のツールとして活用し、お客様のために向き合い、考えるプロセスを支援します。

「生成しないAI活用」の実践知

本講演では、生成AIとは異なるアプローチである「生成しないAI活用」の実践的な手法をお伝えします。

- 商談ビッグデータ×AIで、顧客の潜在的なニーズ「ディープインサイト」を発掘- インサイト発掘から仮説検証までを一貫して実現する具体的プロセス- 顧客解像度を劇的に高めるデータ活用の実践事例

従来のリサーチでは得られなかった顧客インサイトを、商談会話データから抽出することで、マーケティング施策の精度を飛躍的に向上させる手法をご紹介します。

登壇者紹介

マーケティング責任者 高田達也

新卒で大手製薬会社に入社。営業・マーケティングを経験。

ヘルスケアのvertical SaaSにて、営業・CSチームのディレクター。マーケティングと営業企画を兼務でチーム立ち上げとグロース。並行してMBA取得。

その後、新規事業開発の立ち上げのマネージャーとして異動。

2025年3月よりUmeeのマーケティングを担当。

開催概要

イベント名：

AI導入の“使うリスク” vs “使わないリスク”──怖いのは“使うこと”より、“使わなかった未来”かもしれない

開催日時：

LIVE配信：2026年1月19日（月） 13:00～18:00

録画配信：2026年1月20日（火）～ 1月23日（金） 13:00～18:00

形式： オンライン開催（Bizibl）

参加費： 無料（事前登録制）

対象：

・マーケティングでのAI活用に関心はあるが、リスクへの懸念から導入が進まない方

・社内調整や上層部への説得に課題を感じているマーケティング責任者

・法務・セキュリティ面でのクリアランス基準を知りたい方

詳細・申し込みURL：

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seKzZ5AReNPK

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。