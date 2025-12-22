国内初※“おいしさ基準”で選べるプラントベース・オーガニック・エシカルの口コミサイト「＆kitto（アンドキット）」正式リリース

Ethicalize株式会社

健康や環境への意識が高まる一方で、「体にいいものほど味に不安がある」「アレルギー対応食品は選択肢が限られ、失敗が怖い」と感じる生活者は少なくありません。こうした背景を受け、口コミサイト「＆kitto（アンドキット）」 が、2025年12月22日（月）より正式にサービスを開始しました。

「＆kitto」は、プラントベースやオーガニック、エシカルといった価値観を大切にしながら、おいしさ・安心感・納得感を基準に製品を選べるレビュー型サイトです。

実際に食べた・使った人のリアルな体験をもとに、味や満足感、続けやすさ、原材料への配慮などを多角的に可視化。プラントベース食品に限らず、アレルギー対応や原材料に配慮した製品も見つけやすい設計となっています。

アレルギー対応製品が見つけやすくなります。

ヴィーガン・グルテンフリー製品も見つけやすくなります。

ユーザーの多くが口にするのは、「失敗したくない」という思い。その背景には、体にいいものを選びたい一方で、おいしさに妥協したくないという本音があります。「＆kitto」は、“体にいい＝我慢”という選択を前提にせず、誰かの実体験を通じて、自分に合うかどうかを選ぶ前に想像できる体験を提供します。

みんなと一緒に成長する「エシカルモンスター(R)」

サービスの世界観を象徴するのは、“おいしいものが大好き”なエシカルモンスター(R)。純粋に「おいしい」と感じた先に、体や環境、社会にやさしい選択があった--そんな自然な価値観の広がりを表現しています。

今後は、食品領域にとどまらず、健康食品やウェルネス、ライフスタイル分野へと展開を広げながら、おいしさと安心を両立した選択が当たり前になる社会を目指します。

2025年12月現在、商品登録数2,100件

創刊に寄せて｜賛同者コメント

各分野の著名人・専門家の皆さまにコメントをいただきました。詳細はWEBサイトをご確認ください。

「体にいいものを選びたいと思うほど、『おいしくなかったらどうしよう』『本当に自分に合うの？』と迷ってしまう--そんな日常の不安に、誰かのリアルな体験談でそっと背中を押してくれる存在だと感じました」ほか、各分野の著名人・専門家より多数のコメントが寄せられています。

＆kitto編集部より

「体にいいものを選びたいと思うほど、『おいしくなかったらどうしよう』『本当に自分に合うの？』と迷ってしまう--そんな日常の不安に、誰かのリアルな体験談でそっと背中を押してくれる存在になれますように」

【サービス概要】

サービス名：＆kitto（アンドキット）

コンセプト：

＆kitto - きっとあなたの中にもいる。モンスターと一緒に、美味しい、その先にヘルシーな世界へ。

「＆kitto」――きっと、あなたの中にもいる。 食いしん坊なモンスターと一緒に、「おいしい！」が、ヘルシーやエシカルにつながる世界へ。

ここにいるのは、おいしいものが大好きな食いしん坊モンスター。 たくさんの「おいしい！」に出会う中で、それが “身体に良い” ことや、“エシカル” な価値観につながることに気づいていきます。

あなたの「おいしい！」が、あなたの中のモンスターを少しずつユニークな「エシカルモンスター」へと育てていくのです。「＆kitto」は、あなたの中のモンスターと一緒に、純粋な「おいしい！」の気持ちでつながり、その発見が自然とヘルシーやサスティナブルなライフスタイルにもつながっていく口コミサイトです。

あなたが選んだ一皿の「おいしい！」が、モンスターを元気にし、シェアした口コミが、誰かの新しい扉を開く。 その小さな循環が、あなたと、誰かと、地球の心と体にやさしい未来を育てていきます。何を食べようか迷ったときには、モンスターが「こっちもおいしいよ！」って、そっとヒントをくれるかも。 「＆kitto」は、おいしい発見を通じて、あなたと世界がもっと深く、やさしくつながる場所です。

URL：https://kit-to.net(https://kit-to.net/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/and_kitto/

提供開始日：2025年10月23日

運営：Ethicalize株式会社

