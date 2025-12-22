「味道 -MIDO-」、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」とのタイアップ動画シリーズ第四弾を公開

Chef's Link株式会社マスターズドリームとのタイアップ動画第四弾、「天麩羅 水暉」小島太典氏の動画を公開

一流料理人のレシピや技を動画で学べるプラットフォーム「味道 -MIDO-」を運営するChef's Link株式会社（本社：東京都千代田区）は、サントリー株式会社「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」とタイアップした動画シリーズを配信しております。

「マスターズドリーム」のキャッチコピー「なぜ、そこまでやるのか。」をテーマに、日本のものづくりの精神に共感・共鳴しあうプロフェッショナルたちの並々ならぬこだわりや信念、姿勢を映像で描き出すものです。

シリーズ第四弾は、フォーブス・トラベルガイド2025で五つ星ホテルの評価を受けるザ・リッツ・カールトン京都内に店を構える「天麩羅 水暉」小島太典氏が登場。日毎に変わる食材の状態・気温・湿度・油・衣の状態を見極め、旬の素材の旨みを最大限に引き出した美しい天麩羅を仕上げる職人の技と美学に迫ります。

▼動画公開URL（12月19日公開開始）

「なぜ、そこまでやるのか。」 ザ・リッツ・カールトン京都「天麩羅 水暉」小島 太典：https://youtu.be/mf4QQQU4qDI

「味道 -MIDO-」公式YouTube、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」公式サイト・公式Instagramにて動画を公開いたします。

ザ・リッツ・カールトン京都海老の天ぷら近江牛フィレ肉紫蘇巻料理長 小島太典氏のこだわりと情熱に迫ります

■ザ・リッツ・カールトン京都「天麩羅 水暉」小島太典氏について

京都・鴨川のほとりに佇む、ザ・リッツ・カールトン京都。フォーブス・トラベルガイド 2025でも5つ星を獲得する京都屈指のラグジュアリーホテルでは、京都の伝統と現代的な美が静かに溶け合い、空間や設え、もてなしの一つひとつに息づいた日本の美意識が世界中のゲストを魅了します。



その館内、「天麩羅 水暉」で料理長を務める小島太典氏は、「天ぷらは揚げ料理というより蒸し料理」と話し、その日の温度・湿度・油・衣の状態を見極め、旬の素材の旨みを最大限に引き出した美しい天麩羅を仕上げる天ぷら職人です。京野菜をはじめとする全国各地の食材に敬意を払い、生産者の想いを伝えることを第一に、天麩羅の道を探究し続けています。

ザ・リッツ・カールトン京都「天麩羅 水暉」

HP：https://mizuki.ritzcarltonkyoto.com/tempura-mizuki

■「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」について

素材や製法にとことんこだわり、おいしさだけを追い求めた 醸造家の「夢」と信念の結晶として2015年に誕生したプレミアムビールです。 “多重奏で、濃密。”な味わいで、幾重にも重なり広がるやわらかな苦味、深いコク、ほのかな甘味、心地よい香りをお愉しみいただくことができます。

公式サイト：https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/mastersdream/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mastersdream.jp/

■「味道 -MIDO-」について

「味道 -MIDO-」は、日本の食文化の継承と発展を目指すプロジェクトです。日本を代表する料理人の方々と連携し、料理の技術や哲学を動画で学ぶメディア事業や、企業・地域と連携した食文化振興プロジェクトを推進しています。今後も、様々なステークホルダーと連携をしながら、日本の食文化の継承と発展に資する取り組みを推進してまいります。

公式サイト：https://mido-world.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mido_gastronomy

■Chef's Link株式会社

設立：2022年5月2日

住所：東京都千代田区岩本町3-7-15 VORT秋葉原VII

代表取締役：高木万海

お問い合わせ：info@mido-world.com