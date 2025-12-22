セーフィーとKENTEM、建設現場の遠隔管理を可能にするシステム連携を提供開始

セーフィー株式会社

クラウド録画サービスシェアNo.1（※1）のセーフィー株式会社（東京都品川区、代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平、以下「セーフィー」）と株式会社建設システム（静岡県富士市、代表取締役社長 重森 渉、以下「KENTEM」）は、建設現場の管理業務を削減し、効率的な運用体制の構築を支援すべく、システム連携を行ったことをお知らせいたします。

システム連携の背景

建設業界では、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制（※2）への対応に加え、2040年には必要な労働力が22.0％不足する（※3）と予測される「8掛け社会」の到来が目前に迫っており、生産性の向上と企業変革を実現するDXが最重要課題となっています。このような状況下、現場では進捗管理や安全確認のために正確な状況把握が不可欠です。このため、複数現場を抱える管理者がオフィスから効率的に情報収集と迅速な意思決定を行う「遠隔管理」の実現が急務となり、施工管理ツール導入を加速させる大きな背景となりました。

（※1）テクノ・システム・リサーチ社調べ「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査（2024）」より、エンジン別カメラ登録台数ベースのシェア（55.3％）

（※2）厚生労働省：時間外労働の上限規制：https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html

（※3）リクルートワークス研究所：未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる｜報告書」（2023年3月28日発行）

https://www.works-i.com/research/report/forecast2040.html

システム連携の概要

セーフィーは、映像データを防犯用途だけでなく、遠隔での状況確認や業務効率化、更には映像解析による異常検知・予測など様々なソリューションを提供し、建設業界の課題解決に貢献してきました。セーフィーが提供する屋外向けクラウドカメラ「Safie GO（セーフィー ゴー）」シリーズは、屋外でインターネット環境を整えることが難しい場所でも電源のみで設置可能です。これにより、いつでもどこからでも現場を確認でき、人件費・交通費の削減や現場の安全性担保に寄与しています。



一方、KENTEMは、建設現場向けプロジェクト共有サービス「KENTEM-Dashboard」を提供しています。現場事務所のホワイトボードをクラウド化することで、工程表、進捗率、課題、撮影した施工状況写真など、あらゆる管理情報を一元化し、現場の「静的な見える化」を進めてまいりました。

このたびの連携により、「Safie」のクラウドカメラで撮影されたリアルタイム映像が「KENTEM-Dashboard」上で確認可能となります。現場管理者は、工程や進捗といった静的な情報に加え、「いつでも、どこからでも、24時間」視聴できる動的な情報（映像）を一つのプラットフォームで一元管理できるようになります。その結果、「進捗が遅れている現場の課題」と「その現場の今の映像」を瞬時に紐づけて把握することが可能になります。これにより、ベテラン技術者による高度な遠隔指導やリモートでの安全点検が可能となり、現場の生産性向上と移動コスト削減に大きく貢献いたします。

- ダッシュボード内での映像のシームレスな閲覧- - 「KENTEM-Dashboard」の各プロジェクトのダッシュボード画面から、現場に設置されたSafieのカメラ映像をシームレスに確認できます。進捗率や課題情報とリアルタイム映像を同時に確認することで、現場の状況を即座に、かつ多角的に判断することが可能です。- 複数現場の映像を一元管理・一覧確認- - 設置された全ての現場のカメラ映像を定点カメラ一覧で確認することが可能です。これにより、管理者はオフィスにいながら複数の現場の状況を横断的に把握でき、現場間の移動時間を大幅に削減します。- 現場情報とカメラ情報の紐付け管理- - Safieのカメラ情報を「KENTEM-Dashboard」の各現場情報と紐付けて管理することが可能です。- 対象範囲：屋外向けクラウドカメラ「Safie GO（セーフィー ゴー）」シリーズ

クラウド録画サービス「Safie（セーフィー）」とは

Safieはカメラとインターネットをつなぐだけで、いつでもどこでも映像を確認できるクラウド録画サービスシェアNo.1のサービスです。

「映像から未来をつくる」というビジョンのもと、人々の意思決定に映像をお役立ていただける未来を創造し、企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォームを目指しています。

我々は「映像データであらゆる産業の”現場”をDXする」というビジネスコンセプトを掲げ、小売、土木・建築、製造、医療などのあらゆる現場のDXを率先して推進しています。

セーフィーは、データガバナンスに関する下記指針を遵守すると共に、ステークホルダーの皆様と協調して啓発活動にも取り組んでおります。また、社外有識者よりプライバシー保護などに関する助言を受けながら、指針及び実務上の運用基準の見直しを行っております。

・データガバナンスに関する取り組み(https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/)

・データ憲章(https://bucket.safie.link/pdf/csr/advisoryboard/safie_data_charter_JP.pdf)（2022年4月1日発行）

映像から未来をつくる

【セーフィー株式会社の会社概要】

所 在 地 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー

設 立 2014年10月

代 表 者 佐渡島 隆平

事業内容 クラウド録画・映像管理プラットフォーム『Safie（セーフィー）』の運営

サービスサイトU R L https://safie.jp/

コーポレートサイトU R L https://safie.co.jp/

採用ページ https://safie.co.jp/teams