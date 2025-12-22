ミツモアがimmedioを導入し、導入2か月でWeb経由商談が20～25％を占める構成に。展示会フォローの翌日化・夜間の自動商談設定など複数領域で生産性が向上。

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮、以下immedio）が提供する有効商談オートメーションツール「immedio」および 展示会向けソリューション「immedio Forms」が、株式会社ミツモア（東京都中央区、代表取締役CEO：石川 彩子）に導入されたことをお知らせします。

同社では、immedioの導入により、1～2か月でWeb接客経由の商談が全体の20～25％を占める構成へと成長しました。さらに、展示会では名刺の即時デジタル化により翌日からの架電対応を実現し、夜間・休日に流入したリードも自動で商談設定が完了する体制を構築。少人数のマーケ・IS体制でも商談機会を最大化できる仕組みへと進化し、営業プロセスの効率化が大幅に進みました。

immedio導入の背景

プロワン事業が拡大する中で、ミツモアではWebサイトからのインバウンドリードが商談全体の6～7割を占めるまでに増加していました。その中で、汎用的な日程調整ツールを当時利用していましたが、営業用途としては不向きな点が多く、課題感を感じていました。

インバウンドの増加は事業成長の裏返しである一方、Webサイトから発生したリードを迅速に商談化する仕組みが十分ではなかったため、夜間や休日の問い合わせは温度感が高いまま翌営業日へ持ち越されてしまうことも多く、機会損失のリスクが顕在化していました。

加えて、展示会後の大量名刺処理や日程調整メールなど、本来の業務に集中できない構造的な負荷も課題でした。

導入の決め手

岡本様がimmedioを知ったのは、X（旧Twitter）や業界メディアでの露出がきっかけでした。複数ツールを比較検討した結果、immedioは必要な機能が網羅されており、価格や将来の開発ロードマップも含めてバランスが取れていたといいます。

「他社ツールも見ましたが、総合的なバランスが良く、正直、初回の商談でもう導入を決めるイメージができましたね」（岡本様）

また、展示会運用を効率化できる immedio Forms が自社ワークフローと強くフィットする点も決め手となりました。

岡本様がツールの扱いに慣れていたこともあって、導入はスムーズに進みました。

導入後の成果

左：プロワン事業本部 事業企画G グループリーダー 高橋 平様 右：マーケティング本部 SaaSビジネス部 デマンドジェネレーションG グループリーダー 岡本 健吾様

immedio導入後、ミツモアではWeb接客経由の商談が導入開始から1～2か月で全体の20～25％を占めるようになり、インバウンドの立ち上がりが目に見えて改善しました。特に、夜間や週末の問い合わせにも自動で対応できるようになったことで、機会損失はほぼ解消され、営業の初速が大きく変わりました。

展示会運用でも、Formsを使って名刺を即時デジタル化できるようになり、「今ではFormsで全員がその場で名刺を取り込み、翌日にはすぐ架電を開始できています。手作業が多く非効率だった部分が大幅に改善しました」と手応えも語られています。

さらに、BDRを統括する高橋様も「immedioは動作が軽快で、フォルダ分けや商談タイプごとの整理もしやすい。設定項目も細かいため、我々の業務に合わせて柔軟に設計できる点が非常に助かっています」と語るように、immedioのUI/UXは現場になじみやすく、短期間で成果につながる基盤となりました。

immedio導入によって、Web・展示会・夜間対応といったすべての顧客接点が「商談の入口」として機能するようになり、ミツモアの営業組織の更なる効率化に貢献しています。

NEXT immedio- immedio Box ×トリガー設計でさらなる効率化へ

現在ミツモアでは、immedio Box の活用をさらに進め、トリガーとなるコンテンツ配信や商談化を促進するシグナルを増やすことで、ホットリードの転換率を高めていくことを計画しています。

高橋様も自動化による業効率の向上を目指しており、プロダクトにも期待を寄せています。

「immedioは開発スピードが速く、リリースノートも毎回楽しみにしています。Salesforce連携など、より自動化・効率化を後押ししてくれる新機能に期待しています。」

ミツモアは今後もimmedioとともに、最大の商談創出を実現する体制づくりを進めていきます。

事例全文はこちら :https://www.immedio.io/case/mitsumoa-case-study

