Viltrox 初の新年福袋キャンペーンを開催日本正規代理店・映像嵐株式会社、年末年始限定企画を実施

映像嵐 株式会社

Viltrox 初の新年福袋キャンペーンを開催

- 日本正規代理店・映像嵐株式会社、年末年始限定の特別企画 -

2025年12月20日

映像嵐株式会社

Viltrox の日本正規代理店である映像嵐株式会社（本社：日本）は、代理開始後初めての新年を迎えるにあたり、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の意を込めて、Viltrox 初となる新年福袋キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、2025年12月20日（金）から2026年1月4日（日）までの期間限定企画で、在庫がなくなり次第終了となります。

キャンペーン概要

本新年福袋は、Viltrox の現行販売製品の大部分を対象とし、各福袋には Viltrox レンズ1本に加え、Viltrox 純正オリジナル記念品を1点または複数点、ランダムで同梱いたします。

撮影用途に応じた選択肢を設けつつ、福袋ならではの楽しみも味わっていただける内容となっております。

本企画では、最大級の特別価格を設定しており、これまで実施してきたキャンペーンを上回る年末年始限定の特別企画として、写真・映像分野に関心をお持ちの幅広いユーザー層を対象としています。

・福袋形式での販売

・ご購入時に以下を選択可能：

対応マウント及び主な撮影ジャンル（広角、標準、望遠）

・本福袋には、対象となるViltrox製品の中からいずれか1点が含まれます。

内容はお選びいただけませんが、いずれも日本正規品・新品・保証付き製品です。

※総額35,000円相当以上の商品が必ず含まれます。

注意事項

福袋商品の性質上、購入後の返品・交換は不可となります

すべての福袋商品には、

日本国内での正規アフターサービス

通常保証に加え、1年間の延長保証

が付帯します

今後の展望

映像嵐株式会社は、「品質・サービス・信頼」を理念に、日本市場における撮影機材ユーザーの多様なニーズに応えるべく、高品質かつ高いコストパフォーマンスを備えた製品とサービスの提供に努めてまいります。

今後も、より多くの方に映像表現の楽しさと可能性をお届けできるよう、継続的な取り組みを行ってまいります。

【追記】12月21日～12月26日15時までの期間にご購入いただいた福袋は、年内に発送いたします。

12月27日～1月4日の期間にご購入いただいた福袋は、1月5日以降順次発送いたします。

Q1. 福袋の中身で、具体的なレンズ型番を指定できますか？

A. 恐れ入りますが、具体的なレンズ型番のご指定はできません。

ご購入時に「対応マウント」と「主な撮影ジャンル」をお選びいただき、その条件に基づいてレンズをランダムでお届けいたします。

Q2. 福袋商品は旧品・展示品・再生品（リファービッシュ品）ですか？

A. いいえ。すべて新品・未使用品です。

出荷前に動作確認を行い、不具合のない製品のみをお届けいたします。

Q3. 福袋商品は返品・交換できますか？

A. 福袋商品の特性上、ご購入後の返品・交換はお受けできません。

あらかじめご了承ください。

Q4. 日本国内でのアフターサービスや保証は受けられますか？

A. はい。すべて日本正規代理店取り扱いの新品製品となり、メーカー保証および国内サポートの対象となります。

通常保証に加え、1年間の延長保証 が付帯します。

Q5. 付属するプレゼントの内容は指定できますか？

A. プレゼント（Viltrox 純正オリジナル記念品）はランダム同梱となり、内容のご指定はできません。

Q6. 数量限定ですか？

A. はい。本キャンペーンは数量限定となっております。

在庫がなくなり次第、販売終了となります。

Q7. キャンペーン期間中に、内容や販売期間が変更・終了することはありますか？

A. 在庫状況等により、やむを得ず予告なく内容または販売期間が変更、もしくは終了となる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京、陸孜豪

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866