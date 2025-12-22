ヤマダオリジナル「Wコア搭載ウルトラファインバブル給水ホース」発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇）は、2025年12月25日（木）に、ヤマダオリジナルの「Wコア搭載 ウルトラファインバブル※1給水ホース」を全国のヤマダデンキ・ベスト電器・マツヤデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて発売いたします。

※1「FINE BUBBLE」・「ファインバブル」・「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

■製品の概要

Wコア搭載 ウルトラファインバブル給水ホース

今お使いの洗濯機にウルトラファインバブル給水ホースを装着することで、0.001mm 未満の超微細な「泡」が繊維の隙間の奥まで届き、皮脂汚れに対する洗浄効果を高めると同時に洗濯槽に繁殖しているカビまで落とします。ウルトラファインバブルの泡水で清潔な暮らしを実現します。

■製品の特長

・直径0.001mm（1μm）未満のウルトラファインバブルが超純水1mlにつき約3,270万個発生※2※3

※4

・縦型全自動洗濯機に取り付け可能（二層式洗濯機には取り付けできません）

・給水ホースの両端にウルトラファインバブル発生装置が各1個搭載されたWコアを採用

Wコアの場合、装置1つのシングルコアと比較して、バブル数が約1.5倍になります。

※2 給水ホース出口側からの発生量です。

※3 水質、季節により数値は変動します。

※4 数値条件は、使用水：超純水、室温：26.3℃、水温：29.2℃、吐水流量：18L/min、圧力：0.2M

Pa（ナノサイトNS300により測定）

■洗浄効果について

ウルトラファインバブル Wコア発生構造ウルトラファインバブルの大きさ

試験方法：疑似汚れを塗布したYシャツを洗濯機に入れ、ウルトラファインバブル水と水道水により2分間洗濯をする。

※試験用洗濯機を使用して検証

※衣類の量や汚れ、洗剤の種類により効果は異なります。

試験方法：ウルトラファインバブル水で3ヵ月間、毎日1回洗濯をする。

※一般家庭で使用した洗濯機を使用して検証

※汚れ、洗剤の種類により効果は異なります。

【仕様一覧】

品名 ：RORO洗濯機用ウルトラファインバブル給水ホース

品番 ：YUFBH90N

本体重量 ：約253g

ホースの長さ ：全体 約90cm/樹脂部ホース 約82cm（ウルトラファインバブル発生装置含まず）

使用圧力 ：最大0.5Mpa

使用温度 ：常温

材質 ：アダプター部/真鍮クロムメッキ、ポリアセタール

樹脂部/ホースポリ塩化ビニル

価格 ：12,800円（税抜）/14,080円（税込）

製品詳細はヤマダウェブコムでご確認ください。

ヤマダウェブコム：https://www.yamada-denkiweb.com/7926362014

※一部取り扱いのない店舗がございます。ご注文により、お取り寄せにて対応いたします。