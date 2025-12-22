Snowflake Partner Networkにおける「AI Data Cloud Product Partner」の「Select Partner」にGROWTH VERSEを国内初認定

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博、以下GROWTH VERSE）は、AIデータクラウドを提供するSnowflake合同会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：浮田 竜路、以下Snowflake）のパートナーネットワークにおいて、アプリケーション開発パートナーを対象とした「AI Data Cloud Partner(DCP)」プログラムにおける「Select Partner（セレクトパートナー）」に正式に認定されました。日本企業のSelect Partnerの登録は国内初(※)となります。（※2025年12月22日時点）

これにより、GROWTH VERSEはSnowflakeとの技術的・ビジネス的な連携を一層強化し、Snowflakeの強固なデータ基盤上でシームレスに動作するグロースソリューションを提供していきます。データを蓄積・分析するだけではなく、実際にビジネスインパクトを生み出すところまでデータの成果を届けることが必要であるという「ラストワンマイル」の課題を解決し、顧客の事業成長を加速させます。

SnowflakeとGROWTH VERSEの取り組み

近年、企業におけるデータとAIの活用は事業成長の鍵となっています。GROWTH VERSEは、創業以来、マーケティングAI SaaS「AIMSTAR」をはじめとするデータ・AIソリューションの開発・提供を通じて、企業の成長を支援してまいりました。

特に、SaaS版「AIMSTAR」の基盤プラットフォームとしてSnowflakeを採用し、高速なクエリパフォーマンスと高いスケーラビリティを実現しています。この実績は、Snowflake主催の「Data Drivers Awards 2024」において「POWERED BY SNOWFLAKE」部門を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000091540.html)するなど、高く評価されています。

Select Partner登録の背景

現在、日本の多くの企業がSnowflake AIデータクラウドを選択し、組織内のデータを一元管理する「データの民主化」の基盤は整いつつあります。しかし、集約された膨大なデータを、実際のマーケティング施策や顧客体験の向上といった「具体的なビジネス成果」に転換するフェーズにおいては、依然としてアプリケーション間のデータの分断や、複雑な連携開発が課題となっています。

今回、GROWTH VERSEが認定されたAI Data Cloud Product PartnerのSelect Partnerは、Snowflake上で稼働するアプリケーションとしての技術的な最適化と、実証されたビジネス上の有効性が認められた証です。

GROWTH VERSEが提供するソリューションは、Snowflakeのアーキテクチャに最適化された「Managed App」として統合されユーザー企業に以下のメリットを提供します。

- Zero Copy / No Data Movement：Snowflakeに蓄積されたデータを外部に転送することなく、セキュアな環境下で直接マーケティングや分析に活用可能。- Time to Valueの短縮：複雑なパイプライン構築を必要とせず、即座にグロース施策を実行できる環境を提供。

GROWTH VERSEの今後の展望

Snowflakeという「ホリゾンタル（水平）」で強力なデータ基盤に対し、GROWTH VERSEは「マーケティング・小売り・音声」という「バーティカル（垂直）」な領域で深化したアプリケーションを提供します。GROWTH VERSEは単なるツール提供にとどまらず、Snowflakeエコシステムの一員として、データとAIを活用した顧客の事業成長を最大化するための革新的なソリューションを提供してまいります。

Snowflakeについて

Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む12,600社以上のお客様が、SnowflakeのAIデータクラウドを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくは snowflake.com/ja（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。

GROWTH VERSEについて

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI SaaSを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月（旧スプリームシステム株式会社 2000年４月）

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai