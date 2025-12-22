ピルボックスジャパンがフェムケア商品「サマーズイブ」「omamorich」を日本女性財団の支援先へ寄付

ピルボックスジャパン株式会社

ピルボックスジャパン株式会社（本社：東京都港区北青山、代表取締役社長：稲積 憲）は2025年11月、日本女性財団（代表理事：対馬ルリ子、以下 日本女性財団）が支援する全国施設へ、デリケートゾーンケアブランド「サマーズイブ」およびフェムケアブランド「omamorich（オマモリッチ）」の製品を寄付いたしました。当社は、女性の心身の健康と社会的なウェルビーイングを支える活動に共感し、支援先の現場で必要とされる日用品やフェムケア製品を届けることで、女性たちの生活の質向上に貢献してまいります。

寄付の概要

今回寄付した製品は、施設や外出先で手軽に使用できるフェムケアアイテムです。第一弾となる今回の寄付先は、生活や心身に課題を抱える女性を支援する全国10施設で、長期的に女性の安全・衛生・快適な環境を整えることを目的としています。

〈寄付先一覧〉※一部施設のみ掲載

特定非営利活動法人はっぷす

特定非営利活動法人レスキュー・ハブ

特定非営利活動法人BONDプロジェクト

一般社団法人ココテラスひろしま

認定NPO法人ピッコラーレ

NPO妊娠しぇるとSOS

NPO法人ウーマンリビングサポート

well-beingふぇむなす

ワーカーズコープちば

寄付した製品について

今回寄付した主な製品は以下の通りです。いずれも支援現場における日常のケア負担軽減に役立つ製品です。

１.サマーズイブ フェミニンクレンジングワイプ フレグランスフリー

・無香料タイプの個包装ウェットシート

・施設や外出先での衛生ケアやニオイ※・ムレ対策に活用可能

※ニオイのもととなる汚れの除去

２.omamorich インナーショットジェル

・管理医療機器の膣内洗浄

・膣内ケアをして、日常の生活の質向上に寄与

施設からのコメント

特定非営利活動法人はっぷす

「デリケートゾーンのケア製品も、もっと身近で、手に取りやすい存在になっていくといいなと思います。」

特定非営利活動法人レスキュー・ハブ

「こちらの商品を通して、衛生に対する関心と意識がより深まることを期待しております。」

特定非営利活動法人BONDプロジェクト

「事業費は使途が限定されているため、普段なかなか女の子たちのために買うことができない商品をこの度頂戴しました。大変ありがたく、女の子たちに届けさせていただきました。ありがとうございました。」

一般社団法人ココテラスひろしま

「広島県で若者を支援する「ひろしまユースクリニック」を実施しています。性と健康の無料相談ができるところです。現在は月1程度の不定期で、中心部のレンタルスペースで開催しております。気軽に立ち寄り、ちょっとしたことでも相談してもらいたいという想いで活動しております。そのような活動が、自分を大切にすることにつながり、また必要な医療や支援につながるための後押しになればと考えております。今回このようなご支援をいただきまして、誠にありがとうございます。フェムテックの領域もどんどん広がりを見せており、我々も日々勉強して、利用者の方に還元していければと思っています。」

認定NPO法人ピッコラーレ

「このようなフェムケアグッズは、関心があっても、どんな感じのものかなと思いつつも、躊躇して終わってしまうこともあります。居場所に置いてあって、他の人も使ってみているよと声をかけてもらうと、使ってみる一歩にもつながるのかなと思います。手軽にカラダを清潔に保てるグッズは、持っておくといざという時に、とっても便利だと思います。」

NPO妊娠しぇるとSOS

「この度はデリケートゾーンのケア製品やサプリ等をご寄付くださりありがとうございます。妊娠中は清浄作用が低下してしまうのでケアの必要性を感じています。妊婦さんのシェルターを運営しておりますので、入所されている方にお渡ししたいと思っています。この度は大変ありがとうございました。」

NPO法人ウーマンリビングサポート

「普段手にすることができない、フェムケアグッズを利用できるのはとてもうれしいと好評でした。ありがとうございました。」

ワーカーズコープちば

「寄付品を設置することで、当事者の方々とリアルに話し合えるチャンスが広がったように思います、ありがとうございます。」

日本女性財団 代表理事・対馬ルリ子先生コメント

「女性が安心して使えるケアアイテムは、支援現場において非常に大きな意味を持ちます。今回のピルボックスジャパン様からの『サマーズイブ』と『omamorich」の商品寄付により、多くの女性が日々の生活をより快適に、前向きに過ごせることを期待しています。」

当社の取り組みについて

ピルボックスジャパン株式会社は、女性のライフステージや背景に関わらず、必要なフェムケア製品や情報を届ける「フェムケアクロスボーダーカンパニー」として、今後も日本女性財団や支援団体と連携し、女性の心身のウェルビーイングに貢献する活動を継続してまいります。

【会社概要】

社名：ピルボックスジャパン株式会社

本社所在地：東京都港区北青山 3-11-7 Aoビル 13F

代表取締役社長：稲積 憲

創業：2002 年 7 月 10 日

事業内容：自社企画・開発の健康食品、機能性表示食品、化粧品のメーカー事業 / 海外有名ブランドの日本総代理店事業



