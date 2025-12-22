¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡Û¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë»³ÆâÁÔÇÏ ¸½¥³¡¼¥Á¤¬½¢Ç¤
ËÜ³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï°Â¹¾¶Ñ´ÆÆÄ¤¬2025Ç¯12·îËö¤ÇÍ¦Âà¤·¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¹Å¼°ÌîµåÉôOB¤Ç¸½¥³¡¼¥Á¤Î»³ÆâÁÔÇÏ»á¤Î½¢Ç¤¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³Æâ»á¤Ï2007Ç¯¤ÎÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£9Ç¯´ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¡¢2012Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤òÃ£À®¤·¤Æ2·å¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ª¡¢Éª¤Î¸Î¾ã¤¬½Å¤Ê¤ê2016Ç¯¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2017Ç¯¤ËÊì¹»¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡¦¹×¸¥¤ò·è°Õ¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê(¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×)¡¢¾¾ËÜÎ¿¿ÍÅê¼ê(²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º)¡¢´ä°æ½Ó²ðÅê¼ê(Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹)¤ò¥×¥íÌîµå¤ØÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³ÆâÁÔÇÏ ¿·´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÅÚÂæ¤ÈÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢´ûÂ¸ÀïÎÏ¤È¿·ÀïÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò·ÑÂ³Åª¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Â´¶ÈÀ¸¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÌ¾¾ëÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¬Îò¡Û
»³Æâ ÁÔÇÏ¡Ê¤ä¤Þ¤¦¤Á¡¡¤½¤¦¤Þ¡Ë
¡¡1985Ç¯7·î1Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅÎ¼ã¹â¹»¤«¤é2004Ç¯¤ËÌ¾¾ëÂç³ØË¡³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æºß³ØÃæ¤Î2006Ç¯¡¢1995Ç¯½Õ°ÊÍè¤Î11Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2007Ç¯¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢ÆþÃÄ¡£2015Ç¯¤ËÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£2016Ç¯¤Ë°úÂà¡£2017Ç¯¤«¤éÌ¾¾ëÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢°¦ÃÎÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°Í¥¾¡6²ó¡¢Á´¹ñÂç²ñ6²ó½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
»³Æâ»á¤Ï2007Ç¯¤ÎÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£9Ç¯´ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¡¢2012Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¤Îµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤òÃ£À®¤·¤Æ2·å¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ª¡¢Éª¤Î¸Î¾ã¤¬½Å¤Ê¤ê2016Ç¯¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2017Ç¯¤ËÊì¹»¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡¦¹×¸¥¤ò·è°Õ¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»³ÆâÁÔÇÏ ¿·´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÇÚÊý¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÅÚÂæ¤ÈÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢´ûÂ¸ÀïÎÏ¤È¿·ÀïÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò·ÑÂ³Åª¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡Â´¶ÈÀ¸¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÌ¾¾ëÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¬Îò¡Û
»³Æâ ÁÔÇÏ¡Ê¤ä¤Þ¤¦¤Á¡¡¤½¤¦¤Þ¡Ë
¡¡1985Ç¯7·î1Æü¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅÎ¼ã¹â¹»¤«¤é2004Ç¯¤ËÌ¾¾ëÂç³ØË¡³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æºß³ØÃæ¤Î2006Ç¯¡¢1995Ç¯½Õ°ÊÍè¤Î11Ç¯¤Ö¤ê9²óÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2007Ç¯¡¢Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢ÆþÃÄ¡£2015Ç¯¤ËÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£2016Ç¯¤Ë°úÂà¡£2017Ç¯¤«¤éÌ¾¾ëÂç³Ø¹Å¼°ÌîµåÉô¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢°¦ÃÎÂç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°Í¥¾¡6²ó¡¢Á´¹ñÂç²ñ6²ó½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/