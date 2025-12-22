こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学校法人昭和医科大学と学校法人昭和女子大学が包括連携協定を締結
学校法人昭和医科大学（理事長：小口勝司／東京都品川区）は12月19日（金）、学校法人昭和女子大学（理事長：山崎日出男／東京都世田谷区）と包括連携協定を締結しました。
学校法人昭和医科大学は、学校法人昭和女子大学と包括連携協定を締結しました。今後、両法人は相互の交流と協力を促進し、教育および研究の連携を通じて、医療、福祉、キャリアデザイン、地域貢献、文化交流等の分野における教育および研究の充実と発展を目指します。
12月19日（金）には学校法人昭和女子大学で調印式が執り行われ、学校法人昭和医科大学の小口勝司理事長、学校法人昭和女子大学の山崎日出男理事長が協定書に署名をしました。
■連携事項
（1） 学術交流及び共同研究の推進
（2） 両法人の専門分野・領域を活かした支援の協力
（3） 教職員、研究者、学生等の相互交流
（4） 施設の相互利用
（5） 社会及び地域への貢献
（6） その他、本協定の目的の範囲内において、必要と認める事項
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 昭和医科大学 総務部 企画課
TEL： 03-3784-8387
E-mail： kikaku@ofc.showa-u.ac.jp
▼本件リリース元
学校法人 昭和医科大学 総務部 総務課 大学広報係
TEL： 03-3784-8059
E-mail： press@ofc.showa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
学校法人昭和医科大学は、学校法人昭和女子大学と包括連携協定を締結しました。今後、両法人は相互の交流と協力を促進し、教育および研究の連携を通じて、医療、福祉、キャリアデザイン、地域貢献、文化交流等の分野における教育および研究の充実と発展を目指します。
■連携事項
（1） 学術交流及び共同研究の推進
（2） 両法人の専門分野・領域を活かした支援の協力
（3） 教職員、研究者、学生等の相互交流
（4） 施設の相互利用
（5） 社会及び地域への貢献
（6） その他、本協定の目的の範囲内において、必要と認める事項
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 昭和医科大学 総務部 企画課
TEL： 03-3784-8387
E-mail： kikaku@ofc.showa-u.ac.jp
▼本件リリース元
学校法人 昭和医科大学 総務部 総務課 大学広報係
TEL： 03-3784-8059
E-mail： press@ofc.showa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/