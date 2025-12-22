¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÇÊü±Ç
¡¡¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2ÃúÌÜ6ÈÖ4¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Ê¿±ÑÌé¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü12·î22Æü¤è¤ê¡¢¸Å²ÏÅÅ¹©¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖAll to brighten the world¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¸Å²ÏÅÅ¹©¡ß¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡×ÊÓ¤È¡Ö¿·¡¦¸Å²ÏÅÅ¹©¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×ÊÓ¤Î2ÊÓ¤âËÜÆü¤è¤êÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤È¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó
¡¡
¡¡
¡Ê£±¡Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´
¡¡Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤ÈÅö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡Ö¡Ø¤Ä¤Å¤¯¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢À¤³¦¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥í¥´¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Åý°ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤âº£¸å½ç¼¡ËÜ¥í¥´¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖAll to brighten the world¡×
¡¡¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÃ¼Åª¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¡¢¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¡ÊÌÀ¤ë¤¤À¤³¦¡Ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¡Ø¤Ä¤Å¤¯¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤ê¡×¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡https://www.furukawaelectric.com/brand/
¢£¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÆâÍÆ
¡¡¡Ö¿·¡¦¸Å²ÏÅÅ¹©¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×ÊÓ15ÉÃ¤È¡Ö¸Å²ÏÅÅ¹©¡ß¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡×ÊÓ30ÉÃ¤Î2¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¿·¡¦¸Å²ÏÅÅ¹©¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°õ¾ÝÅª¤ËÁÊµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¹þ¤á¤¿°Õ»×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¡Ö¸Å²ÏÅÅ¹©¡ß¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡×ÊÓ¡Ê30ÉÃ¡Ë
¡¡µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¾ðÊóÄÌ¿®¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿´ØÏ¢µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤ò¥É¥í¡¼¥ó¥«¥á¥é¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å²ÏÅÅ¹©¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤Ê¾ðÊó½èÍý¤È¹â¤¤°ÂÄêÀ¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤È¤È¤â¤ËÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü
¡¡CM¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥«¥á¥é¥Þ¥ó¾®ß· ÎÊÍ´¡Ê¤³¤¶¤ï ¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¤¬¥É¥í¡¼¥ó¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ß·¤µ¤ó¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼À¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¶Ê
¡¡ºòÇ¯¤ÎCM¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£²ó¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎTENDRE¡Ê¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò²Î»ì¤Ë¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥®¥¿¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TENDRE¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤äCM¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸³«
¥Æ¥ì¥ÓÊü±ÇÍ½Äê
¡¡2025Ç¯12·î22Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
https://digitalpr.jp/table_img/1782/125136/125136_web_1.png
¡¡
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÆ°²èÇÛ¿®
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë12·î22Æü¤«¤éÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢CMÆ°²è2ÊÓ¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤òÂÎ¸½¤¹¤ë½¾¶È°÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤äµ»ö¤â·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÊPC¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¶¦ÄÌ¡Ë¡§https://www.furukawaelectric.com/cm/
¡¡
¡¡
¡¦¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/c/furukawaelectric/
¡¡
¡¡
¡¡¡¡
¡¡
¡¡
¢£´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò°ì¿·
https://www.furukawa.co.jp/release/2025/kei_20250303.html
¢£¸Å²ÏÅÅ¹©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¡¢2030Ç¯¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡Ö¸Å²ÏÅÅ¹©¥°¥ë¡¼¥× ¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ê¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó/¥¨¥Í¥ë¥®¡¼/¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¼Ò²ñ´ðÈ×¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó2030¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ESG·Ð±Ä¤òOpen¡¤Agile¡¤Innovative¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å²ÏÅÅ¹©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎSDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
https://furukawaelectric.disclosure.site/ja/themes/182
¡¡
