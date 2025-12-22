こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新製品】オール10G・PoE++対応に加え必要な機能に厳選した「AT-SE540L-28XHm」が登場
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、レイヤー3のPoE++に対応した10ギガビット・インテリジェント・スタッカブルスイッチ「AT-SE540L-28XHm」の受注を12月22日より開始したことをお知らせいたします。
クラウドやAIの進展により、データ活用の重要性はますます高まっています。膨大なデータがネットワークの末端まで流れ、エッジ側では、センサーや監視カメラなどのIoT機器がデータを集積・処理する時代が訪れ、末端機器の役割はこれまで以上に大きくなっています。
この環境で欠かせないのが通信と給電を一本化できるPoEであり、Wi-Fi 6/6E/7対応無線LANアクセスポイントや高性能IPカメラに加え、デジタルサイネージやAI搭載センサーまで、柔軟なネットワーク構築に不可欠な技術です。特にエンタープライズネットワークでは、オフィスや工場、キャンパスなど多様な現場で高性能機器の導入が進み、消費電力の増加に対応するPoE++の重要性が高まっています。さらに、サイバー攻撃が横行する今、外部と直結するネットワークエッジにも高度なセキュリティが不可欠です。
こうした課題を解決するため、当社は、オール10GポートとPoE++給電、そして堅牢なセキュリティといった必要な機能に厳選したエッジ・スイッチとして「AT-SE540L-28XHm」を新たにラインナップしました。
●10ギガビットイーサネット対応によりエッジの高速・安定通信を実現
「AT-SE540L-28XHm」は、ダウンリンクにPoE++対応の100M/1/2.5/5/10GBASE-Tポートを24ポート、アップリンクにSFP/SFP+スロットを4つ搭載したモデルです。すべてのポートがマルチギガビットにも対応し、既存のCat5eケーブルを利用した最大10Gbpsでの通信も可能です。エッジネットワークでも大容量データの安定した高速通信が可能で、クラウドサービスや動画配信、オンライン会議など、トラフィックが急増する現場でもボトルネックの解消を支援します。
●PoE++(IEEE 802.3bt)対応で高出力給電をサポート
PoE++ポートは、1ポートあたり最大60W、装置全体で600Wの給電が可能です。電力を多く必要とするWi-Fi 6/6E/7対応無線LANアクセスポイントや高性能IPカメラ、IoT機器などに、1本のイーサネットケーブルで電力供給とデータ通信の両方を行えます。よって、機器ごとの電源コンセントの増設が不要。電源工事の手間や費用を削減し、より柔軟なレイアウト変更やスマート化に向けて支援します。
●エンタープライズレベルのセキュリティ機能を搭載
「AT-SE540L-28XHm」は、エンタープライズレベルのセキュリティ機能を搭載しています。Tri-Auth機能により、同一ポートでIEEE 802.1X認証、Web認証、MACベース認証を柔軟に組み合わせることが可能です。さらに、安全なリモートアクセスを実現するSSHや、集中管理を支えるSNMPv3の暗号化・認証機能も標準装備しています。ネットワークの安全性と運用性を両立し、企業の高度なセキュリティ要件に応える製品となっています。
●端末まで含めたネットワーク全体の可視化と健康状態の監視が可能
本製品はVCS構成により冗長化をさらに強化するディストリビューション・スイッチとして利用できるほか、ITインフラの運用自動化と最適化を実現する統合管理ソリューション「AMF PLUS」の管理対象となるAMF PLUSメンバーに対応しています。AMF PLUSマスター装置との組み合わせによりAMF PLUSによるネットワークの仮想化および統合管理が可能となります。これにより、設定変更や障害対応を自動化し、運用負荷を大幅に軽減。ネットワークディストリビューションからエッジまで一元管理することで、管理性を向上させ、運用コストの最適化と迅速な障害復旧をサポートします。
【新製品】AT-SE540L-28XHm
【製品仕様】出荷開始日：2025年12月23日（火）
https://digitalpr.jp/table_img/631/124978/124978_web_1.png
※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-SE540L-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-se540l-28xhm/
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
