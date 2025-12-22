OutSystems、Agentic AI × Low-Codeをテーマにした「AI Agent Hackathon 2025」を開催
日韓からの参加者による、 Agent Workbenchを活用した革新的プロジェクトが多数登場
（東京発、2025年12月22日）- OutSystemsジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三重野智博、以下：OutSystemsジャパン）は、11月1日から30日にかけて開催した「AI Agent Hackathon 2025」の最終審査および表彰式を12月19日（金）に東京・六本木で実施しました。本ハッカソンの目的は、「Agentic AI × Low-Codeで未来を創る」をテーマに、自律的に思考・行動し、人間の仕事を支援・拡張するAIエージェントを自分の手で生み出すことです。日韓両国21社からの参加者が、「Agent Workbench」を活用し、革新的なエージェントアプリケーション開発を競いました。
OutSystemsジャパン株式会社の代表取締役社長である三重野智博は、次のように述べています。「AI エージェントが日常業務やビジネスプロセスを支援する未来は、もはや身近なものになりつつあります。本ハッカソンは、Agent Workbench を活用することで、誰もが短期間でインパクトのあるエージェントアプリケーションを生み出せることを示し、ビジネスエージェント化された未来に向けた重要な一歩となりました。参加者の皆様が示した創造性と技術力は、AI時代の開発の可能性をさらに広げるものです。OutSystems は、開発者コミュニティの皆様とともに今後もイノベーションの加速に取り組んでまいります」
本ハッカソンでは、「AI・Agent Workbench 活用の有効性」、「課題へのアプローチの明確さ」、「実装内容・再現性」、「インパクト」を基準に審査が行われ、以下のチームが受賞しました。
AI Agent Hackathon 2025受賞チーム一覧：
企業部門
1位
チーム名：NeoNova（AIとローコードを活用して新しい価値を素早く作り出すチーム）
提出企業 / 国：Hanwha Systems Co., Ltd. / 韓国
タイトル：デジタル格差層も容易にサービスを利用できる世界のための、アクセシビリティ中心のインテリジェントサービス構築（Welli）
概要：デジタル格差層の高齢者向け音声ベースAI生活支援アプリ
2位
チーム名：～AIはじめました～
提出企業：三井情報株式会社
タイトル：イべまる君～AIエージェントがイベント企画の"右腕"に～
概要：社内イベントの企画業務をAIエージェントが自動で行うアプリ
3位
チーム名：LINEヤフー
提出企業：LINEヤフー株式会社
タイトル：Meeting Brush-Up無駄な会議を測って直す
概要：会議の精度向上アプリ
ODC Personal Edition 部門
1位
チーム名：DX PlanBuilders
タイトル：Agent Workbenchを活用した DX企画立案支援AI
概要：DX企画フェーズにおける検討・立案をAIで支援し、開発企画の民主化とIT部門の負担軽減を実現するアプリ
2位
チーム名：松田 怜
タイトル：申請内容をサクッと要約、パッと承認！
概要：決裁要約支援アプリ
3位
チーム名：落合 優
タイトル：OutSystems11レビューアプリ「OutReview」
概要：OutSystems 11 AIレビュー支援アプリ
