顔認証アクセス制御システムの新シリーズを発表
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CG1BmYdQ-NE ]
HIKVISIONは、最新の顔認証ターミナル「K1105シリーズ」を中心としたアクセス制御システムの提供を開始いたします。
本システムは、IP66の高い耐久性を備え、さまざまな環境での導入に最適です。シンプルで洗練された細長いデザインは、現代的な空間にマッチし、タッチスクリーンキーパッドとデュアルカードリーダー（EM & M1 / EM & Desfire対応）による柔軟な認証オプションを提供します。
魅力のひとつは、モバイルアクセス機能です。Bluetoothを利用した「手かざし解錠」や、NFC、QRコード（自動/手動更新、動的QRコード対応）によるスムーズな認証を実現。さらに、手を振るだけで操作できる直感的なインターフェースも採用し、利便性を高めています。
本システムはK262 & K27シリーズのコントローラと連携し、継続的にアップデートされる信頼性の高いソリューションです。現在、日本で非常に人気の顔認証デバイス「K1T673シリーズ」と「K1T342シリーズ」は、HIKVISIONの「HCT」と連携することで、各種認証機能の実現が可能です。
詳しくは動画
詳細は公式サイトまたはお問い合わせください。
