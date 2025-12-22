本機構は、令和5年度において「なら産地学官連携プラットフォームリカレント教育タスクフォース」を構築し、主に経営者を対象としたリカレント教育事業を実施しています。今年度についても文科省の「リカレント教育エコシステム構築支援事業」の補助金を得て、様々なリカレント教育講座を実施しています。この度、奈良市生涯学習センターとの連携のもと、「奈良の地形と自然環境～ブラタカダで奈良を読み解く～」と題する関連講座を実施いたします。

奈良の地形や植生、水環境などに着目し、人々はどのように奈良の自然を利用してきたのか、メディアでは取り上げられていない奈良の秘密についてご紹介します。皆様のご受講をお待ちしております。

日 時： 令和8年1月24日（土）10：00～11：30

場 所：奈良市生涯学習センター 3階学習室

定 員：80名

受講形態：対面

受講料：無料

申 込：奈良市生涯学習財団HPの講座案内ページよりお申し込みください。

https://manabunara.jp/0000015622.html

※当講座の案内は12月下旬公開予定

※申込期限：令和8年1月14日（木）

詳細は以下Webページをご確認ください。

https://www.nara-ni.ac.jp/nara_colleges/recurrent/lecture13.html